Ambra Angiolini e Allegri sposi in gran segreto? Sbucano le fedi al dito

Ambra Angiolini e Allegri si sono sposati in gran segreto? Sbucano le fedi al dito, il gossip impazza

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma avrebbe del clamoroso: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono sposati, in gran segreto, durante le festività natalizie. Questa la voce che sta circolando, dopo che la rivista Diva e Donna ha pubblicato delle foto dell’attrice e dell’allenatore della Juventus con la fede al dito. I due sono stati pizzicati a Milano, di ritorno dalle vacanze londinesi e gli anelli hanno fatto sussurrare il gossip: forse il matrimonio c’è già stato. L’ipotesi non è così peregrina se si considera l’assoluto riserbo che entrambi hanno sulla loro relazione. Insomma, se si fossero scambiati ‘le promesse d’amore’, l’avrebbero fatto nell’ombra, in una cerimonia top secret. Da qui la congettura dell’unione.

Allegri e Ambra: la storia d’amore è solida e matura

D’altra parte i tempi potrebbero essere maturi per l’attrice e il timoniere della Juventus. La storia d’amore che li ha travolti è sbocciata due anni fa. Ambra, dopo diversi mesi dalla diffusione della notizia, ha rilasciato la prima intervista ufficiale sulla relazione, descrivendo Max come l’uomo perfetto per lei. Allegri, invece, non si è mai sbilanciato sul versante amoroso, preferendo i riflettori mediatici sportivi. Chi lo conosce bene però parla di un uomo profondamente innamorato. Insomma, il matrimonio sarebbe, o forse lo è già, la ciliegina sulla torta di un legame solido e maturo.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: il futuro sotto lo stesso tetto a Milano

Si è capito fin da subito che la storia aveva dei connotati molto ‘seri’. Pochi proclami e tanti fatti per Max e Ambra. Vacanze assieme nei ritagli di tempo, sorrisi e gesti affettuosi nelle rare occasioni che il gossip è riuscito a immortalare, incontri a lume di candela all’ombra della Madonnina. A proposito di Milano: i due pare che stiano cercando casa per andare a vivere sotto lo stesso tetto proprio nella città meneghina, strategico crocevia tra gli impegni torinesi dell’allenatore e la situazione famigliare dell’attrice (i figli vivono a Brescia con lei, al momento).