Ambra Angiolini e Allegri cercano casa prima del matrimonio

Ambra e Allegri vanno a vivere insieme prima del matrimonio

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi mentre passeggiava per le strade di Milano. La città dove l’attrice e l’allenatore della Juventus si sono amati in questi due anni e dove andranno a vivere dopo il matrimonio. E sì, perché pare proprio che Ambra e Allegri convoleranno a nozze la prossima estate, subito dopo la fine del campionato di calcio. I due, stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbero deciso di trasferirsi a Milano, città adatta alle esigenze di entrambi. Per questo motivo negli ultimi mesi l’ex ragazza di Non è la Rai e l’ex calciatore sono impegnati con la ricerca di una nuova dimora.

Ambra Angiolini cambia look in vista del matrimonio

Intanto Ambra Angiolini ha cambiato look. L’ex compagna di Francesco Renga sfoggia ora un look corto e sbarazzino, che mette ben in mostra il suo splendido viso. Una scelta dettata da esigenze di copione o per dare un taglio definitivo al passato? Chissà… di sicuro Ambra è davvero felice accanto a Massimiliano Allegri. L’attrice e lo sportivo sono sempre apparsi sorridenti e complici, segno che questa relazione è decisamente importante e solida. “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”, ha ammesso Ambra in un’intervista a Vanity Fair.

Il passato sentimentale di Ambra Angiolini e Allegri

Nonostante la lunga relazione con Renga – dal quale ha avuto i figli Jolanda e Leonardo, oggi adolescenti – Ambra Angiolini non ha mai indossato l’abito da sposa (se non per finzione). Diversa la situazione dell’ex calciatore: Allegri è stato sposato negli anni Novanta con Gloria, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Da quell’unione è nata Valentina Allegri, la fidanzata di Piero Barone de Il Volo. Massimiliano è pure padre del piccolo Giorgio, arrivato sei anni fa dal legame con Claudia.