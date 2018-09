Piero Barone de Il Volo ha una nuova fidanzata: si chiama Valentina ed è la figlia di Massimiliano Allegri

C’è un nuovo amore nella vita del tenero Piero Barone. A dare la notizia, oggi, è stato il settimanale Chi nel suo ultimo numero in edicola. La nuova fidanzata del cantante de Il Volo, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe Valentina, la figlia di Massimiliano Allegri. Tutti e tre, difatti, sarebbero stati paparazzati propri recentemente insieme, durante un pranzo di famiglia dove era presente anche Ambra Angiolini (attuale fidanzata di Allegri) e sua figlia Jolanda (avuta dal cantante Francesco Renga). Per l’occasione, quindi, pare che Piero Barone (che fino ad ora era riuscito a mantenere segreto il suo amore) sia stato presentato ufficialmente da Valentina alla famiglia.

Piero Barone incontra Massimiliano Allegri: con la figlia Valentina è amore

A confermare le intenzioni serie di Piero Barone con Valentina arrivano, proprio oggi, le foto pubblicate dal settimanale Chi. Le presentazioni al padre della sua nuova fidanzata e il pranzo trascorso in compagnia della famiglia di lei, infatti, non possono dire altrimenti. La figlia di Massimiliano Allegri, infatti, pare abbia scelto proprio il pranzo domenicale per presentare al mister e ad Ambra quello che il giornale di Signorini definisce come “Il suo nuovo fidanzato”. Il cantante de Il Volo, dopo l’incontro, sarà piaciuto ad Allegri?

Il Volo: Ignazio e Gianluca ancora single

Se Piero Barone pare aver ormai trovato ufficialmente l’amore, la stessa cosa, ad oggi, non si può dire con la stessa fermezza degli altri due componenti de Il Volo. Gianluca, nello specifico, proprio qualche mese aveva ribadito di essere ancora single, e lo stesso aveva detto di Ignazio e Piero. Stando alle ultime rivelazioni, però, Barone non sembrerebbe essere più disponibile sulla piazza. Non è che, alla fine, salta fuori che anche Gianluca e Ignazio ha nnoun amore segreto che vogliono tenere tutto per sé?