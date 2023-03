Qual è il regolamento del Serale di Amici di Maria De Filippi? In questa fase del programma ci saranno le ‘solite’ tre squadre, le cui divisioni sono state svelate al termine della fase pomeridiana: il team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano gareggia con Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco; il team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo con Angelina, NDG, Cricca, Meghan, Samy e Maddalena; il tema Arisa -Raimondo Todaro con Federica, Wax, Alessio e Mattia.

Amici Serale 2023: la giuria esterna e le sfide

La giuria esterna – composta da Giuseppe Gioffrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi – valuterà la gara. La produzione sceglierà quale team dovrà iniziare e quest’ultimo sceglierà una tra le due squadre avversarie da sfidare. Il gruppo vincente avrà la possibilità di indicare i componenti che si esibiranno e tra i quali la giuria dovrà scegliere chi eliminare.

Dopodiché, la squadra vittoriosa avrà ancora in mano la possibilità di scegliere la sfida successiva e decidere se competere contro la squadra con cui ha vinto la prima partita o affrontare quella rimanente. Lo stesso procedimento si ripete poi fino alla terza sfida. Il meccanismo prevede, dunque, sfide al meglio dei tre.

Amici Serale 2023: il meccanismo delle eliminazioni

Per quanto riguarda le eliminazioni, nella prima puntata ce ne saranno almeno due. Dopodiché, come spiegato dalla stessa Maria De Filippi, nel corso del serale ci potrebbe essere un eliminato definitivo nella prima gara e uno provvisorio nella seconda e nella terza, ma tutto dipenderà dal numero di eliminazioni previste. Insomma, come per le due edizioni precedenti, il destino dei ragazzi è nelle mani dei tre giudici e dei professori, mentre il televoto entrerà in gioco solamente alla finale.

Il FantaAmici: come funziona il gioco del Serale: il regolamento

Proprio come il “FantaSanremo“, anche per Amici ci sarà il gioco diventato ormai super virale tra i giovani. Ogni utente può creare la sua squadra capitanata da un insegnante di Amici e con 5 artisti in gara. In base agli esiti delle sfide e all’andamento delle puntate, i giocatori possono guadagnare o perdere punti.

Ma come funziona il regolamento del “FantaAmici”? Ci sono dei punti bonus e malus. Ecco i bonus per gli allievi:

Il vincitore di Amici 22 otterrà 100 punti, mentre il vincitore della categoria canto e quello del ballo otterranno 75 punti ciascuno.

I concorrenti che riceveranno una borsa di studio otterranno 50 punti, mentre chi arriva solamente in finale otterrà 30 punti.

Chi arriva in semifinale, chi ottiene un disco di platino, chi pubblica un brano nuovo su Spotify e chi conquista il titolo di “più ascoltato sui digital store” otterrà 15 punti.

Chi vince un ballottaggio o chi nomina un concorrente di Amici 21 otterrà 15 punti.

Se un allievo riceve i complimenti da Maria de Filippi otterrà 10 punti, mentre se riceve una sorpresa in puntata otterrà 20 punti.

Chi fa un’imitazione, chi indossa i colori del FantaAmici, chi si inginocchia davanti a Maria de Filippi e chi bacia sulle labbra un altro allievo otterrà 25 punti ciascuno.

Un concorrente che bacia Maria de Filippi sulle labbra otterrà 100 punti, così come chi porta in studio un forno elettrico o si prepara un sandwich durante il Serale.

Se un allievo si autoelimina per salvare un altro concorrente, otterrà un maxi bonus di 300 punti.

Infine, chi duetta con Gerry Scotti otterrà 150 punti, mentre chi porta “un vecchio in casetta” otterrà 300 punti.

Qui elencati, invece, i malus:

Perde 20 punti chi risponde professori, chi viene nominato “star del Perla blu” e chi vince solo perché ha 18 anni.

A chi insulta Maria de Filippi vengono tolti 40 punto, mentre chi viene cacciato da Maria ne perde 75.

Sottratti 30 punti a chi viene eliminato dal programma e a chi lascia il programma.

Perde 50 punti chi duetta con Al Bano, chi balla con Rudy Zerbi e chi abbandona lo studio.

– 15 punti chi viene insultato da Pio e Amedeo e a chi viene bippato.

Infine, perde 10 punti chi viene criticato da Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda i professori scelti dagli utenti, queste sono le regole: