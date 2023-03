Amici 22 Serale, svelate le squadre. Batosta eliminati prima puntata

Maria De Filippi svela agli allievi arrivati al Serale di Amici 22 quali saranno le squadre che si scontreranno. Anche quest’anno saranno i professori a guidare i loro rispettivi allievi. E come è stato deciso per la passata edizione, gli insegnanti sono stati abbinati in modo che in ogni squadra capitassero sia cantanti che ballerini. Una grande gioia per tutti gli allievi che sono approdati in questa importantissima fase del talent show di Canale 5. Festeggiano insieme e si riuniscono abbracciandosi tra loro in cerchio.

Mattia Zenzola ci tiene a fare un discorso, convinto che verrà apprezzato dai suoi compagni e in particolare da Wax: “Nella vita non si molla. L’unica cosa che si molla e il biscotto a mezzanotte nel latte, che poi si raccoglie con il cucchiaino”. Tutti ridono e applaudiscono a questa frase del ballerino di latino americano, molto amato dal pubblico. In questi festeggiamenti non c’è Benedetta, la quale continuerà comunque a vivere con loro, sebbene non sia più una concorrente, dopo aver ricevuto una bellissima proposta da Maria.

Ed ecco che la conduttrice riunisce sulla scalinata tutti gli allievi del Serale di Amici 22 per dire loro come funzionerà questa fase. La produzione del talent show di Canale 5 ha scelto di abbinare i professori formando delle coppie. Questi abbinamenti sono avvenuti tenendo conto delle opinioni espresse e delle disposizioni didattiche di cui hanno parlato durante questa edizione.

Ogni squadra sarà dunque composta da due professori, che si porteranno con loro i rispettivi allievi. Dopo l’annuncio sui tre giudici del Serale dei giorni scorsi, ecco che oggi Maria svela i coach delle squadre a coppie: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel Lo, Arisa-Todaro. Oltre questo c’è un altro annuncio: nel corso della prima puntata del 18 marzo 2023 ci saranno “almeno due eliminazioni”.

La parola “almeno” fa pensare che potrebbero esserci anche più di due eliminati durante la prima puntata di questo Serale. Di fronte a questa notizia, infatti, gli allievi appaiono spaventati. Qui di seguito ecco le squadre del Serale dell’edizione 2022/2023.

Zerbi – Celentano : Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco

: Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco Cuccarini – Emanuel Lo : Angelina, NDG, Cricca, Meghan, Samy e Maddalena

: Angelina, NDG, Cricca, Meghan, Samy e Maddalena Arisa – Todaro: Federica, Wax, Alessio e Mattia

Anche in Casetta cambia qualcosa. Cantanti e ballerini scoprono che la scalinata è stata suddivisa in base alle squadre, con sopra i nomi dei loro coach con le lettere a led. Intanto, i professori iniziano a farsi un’idea su come affrontare le altre squadre. I telespettatori hanno già visto negli anni passati quanto Alessandra Celentano e Rudy Zerbi insieme siano abbastanza competitivi e pronti a tutto pur di portare a casa la vittoria.

Gli altri insegnanti dovranno valutare bene questo e, nel frattempo, a fare il punto della situazione ci pensano Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che rivelano quali sono secondo loro i punti deboli degli avversarsi. Secondo il professore di ballo, il primo tra i ballerini che potrebbe uscire è Gianmarco. Per il resto, entrambi gli insegnanti svelano tutto ciò che pensano, suscitando delle reazioni.

L’unica che appare felice dei loro commenti è Isobel, la quale non ha nulla da ridere, consapevole di dover migliorare. Al contrario, Aaron ha da ridire su ciò che ha detto Lorella:

“Probabilmente il mio non è autocompiacimento, ma paura di sbagliare. Così sembra che mi sento il più bravo sulla Terra a cantare. Io canto perché cerco il sorriso nelle persone che mi ascoltano. Questo messaggio è sbagliato e non è bello”

Mattia Zenola, invece, dichiara: “A volte c’è questa timidezza che prevale e ne sono consapevole. Quando si parla di carisma, però, non penso di non averlo”. Gianmarco non digerisce quanto detto: “Mi dispiace per Emanuel, perché lo stimo come ballerino e durante l’anno mi ha sempre fatto complimenti”.