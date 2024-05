Re Carlo trova la sostituta di Kate per gli eventi pubblici. Chi è?

Ormai lo sappiamo: disgraziatamente la Famiglia Reale Inglese sta vivendo uno dei suoi periodi più bui. Sia Re Carlo che Kate Middleton sono stati colpiti dal cancro e, mentre il primo sta lentamente ricominciando a presenziare agli eventi pubblici che lo vedono protagonista, per quanto riguarda la moglie di William la situazione sembra più grave. La Principessa infatti sta attualmente combattendo contro la malattia e non tornerà presto al fianco di suo marito pubblicamente. Proprio per questo, il Sovrano ha deciso che, nei prossimi incontri istituzionali, al posto di Kate avrà al fianco un altro membro della Royal Family. Vediamo chi è.

A seguito dell’operazione all’addome, delle varie speculazioni e infine del video ormai iconico in cui la Principessa del Galles annunciava di essere stata tristemente colpita da un cancro, la moglie dell’erede al Trono del Regno Unito si è momentaneamente ritirata dalla vita pubblica. Kate sta affrontando la malattia presso la residenza di Ammer Hall, nel Norfolk e, a quanto pare, rimarrà lì ancora per molto.

La Principessa si sta infatti sottoponendo alla chemioterapia che speriamo possa portare presto a dei miglioramenti sulle sue condizioni di salute. Al suo fianco, come sempre, la sua famiglia, con il Principe William e i tre bambini.

Nel frattempo però, la vita pubblica della Famiglia Reale non si ferma. Re Carlo, dopo la convalescenza, ha ricominciato a presenziare a varie apparizioni istituzionali. Attualmente però, la sua routine non è ancora tornata alla normalità, essendo il cancro non ancora sconfitto. Nonostante questo, a breve il Sovrano è atteso ad un evento molto importante, la visita di Stato in Giappone.

Per questo motivo, Carlo III ha deciso di nominare una sorta di sostituta di Kate Middleton, che molto probabilmente sarà al suo fianco proprio in questa sua apparizione pubblica, il prossimo mese. Stiamo parlando della Principessa Beatrice, figlia del fratello del Re, Andrew, e di Sarah Ferguson.

Chi è la sostituta di Kate

La Principessa Beatrice ha 35 anni ed è laureata in Storia delle idee. La curiosità più interessante su di lei, è che è sposata con un uomo di origini italiane. Il suo nome è Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista. La coppia è convolata a nozze nel 2020 e insieme hanno una figlia, Sienna Elizabeth, nata un anno dopo.

A quanto pare quindi, all’interno della Royal Family, Beatrice – che è attualmente nona il linea di successione al Trono – nei prossimi mesi ricoprirà un ruolo più importante rispetto al passato. Insieme a lei, ad accompagnare Re Carlo in alcuni eventi futuri, potrebbe esserci anche sua sorella Eugenie. Entrambe, in passato, sono state molto vicine alla Regina, soprattutto nel periodo della malattia.