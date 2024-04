Kate Middleton: ecco dove si curerà. Tutto per assicurarle privacy

Lo scorso 22 marzo Kate Middleton ha annunciato di avere un tumore. La notizia ha lasciato tutti sotto shock, soprattutto perché in molti l’avevano derisa per i fotomontaggi diffusi da gennaio fino ad allora.

La principessa ha spiegato di essersi presa del tempo per comunicare la notizia ai figli e poi con un video lo ha annunciato sui social. Sin da subito si è mostrata speranzosa ed ottimista, ma fornendo pochi dettagli. Nonostante ci siano già voci sul tipo di tumore e percentuali di guarigione, ciò che ha fatto sapere è che dovrà affrontare un percorso di chemioterapia.

A Pasqua lei e William non hanno partecipato alla messa come ogni anno. Ciò che hanno chiesto, sin dal primo momento, è di avere un po’ di privacy. Proprio per far sì che ogni volta non venga assalita dai paparazzi o dai giornalisti, il Daily Mirror fa sapere che l’idea della Royal Family è di costruire una clinica privata.

La famiglia vive a Windsor da tre anni e vorrebbe ristrutturare una dependance, dove Kate possa ricevere le cure di cui ha bisogno. Infatti i reali hanno pensato di non far uscire ogni volta la principessa ma di farle fare i trattamenti di cui ha bisogno all’interno di questa struttura. Poi ovviamente per le visite mediche di controllo si recherebbe in ospedale.

Se da una parte ciò viene fatto per garantirle maggiore privacy, dall’altra insinua maggiori dubbi e preoccupazioni. Si è pensato infatti che le cure che dovrà subire Kate sono più lunghe e debilitanti del previsto e che non voglia apparire in pubblico se non è in buone condizioni. La situazione è molto delicata e i media inglesi in questo periodo sono incerti sul da farsi. Da una parte c’è chi vuole lo scoop e aggiornare sulle condizioni della principessa, dall’altra c’è chi è consapevole del momento difficile e vorrebbe darle un po’ più di privacy.

L’annuncio del tumore: ansie e preoccupazioni

La Middleton dopo Natale non è più apparsa in pubblico. Successivamente è stato comunicato che avrebbe dovuto subire un’operazione all’addome. Ciò non le avrebbe permesso di partecipare agli eventi per un po’. Ma poi, per la festa della mamma, è circolata una foto che in realtà si è dimostrata falsa. Da qui sono iniziate una serie di teorie: si è pensato al peggio.

Dopo settimane di complottismi vari è stata Kate stessa a raccontare cosa le stesse succedendo: ha scoperto di avere un tumore. C’è stato grande sgomento tra la stampa e non solo. La famiglia non sta passando un bel momento, anche perché Carlo III sta affrontando la stessa malattia.