Re Carlo furioso con Harry e Meghan: il motivo (c’entrano i nipoti)

Non c’è ombra di riappacificazione tra i membri della Royal Family e i Duchi di Sussex. Harry e Meghan, ormai lontani dalle residenze reali dal 2020, continuano ad attuare comportamenti che non sono ben graditi dalla Corona. In questo caso la situazione è ancora più grave, perché si parla di legami familiari. Nelle ultime ore infatti, si è diffusa la notizia che vede Re Carlo furioso con Harry a causa di una questione che riguarda i figli del Principe.

Mentre la Famiglia Reale inglese sta affrontando uno dei momenti più bui della sua storia – con Re e futura Regina Reggente colpiti dal cancro – non si fermano i “battibecchi” con Harry e Meghan. I Duchi di Sussex, che risiedono negli Stati Uniti a Montecito da quattro anni, vivono le vicende della Royal Family da lontano, mostrandosi quasi completamente distaccati rispetto alla grave situazione attuale.

Basti pensare che, una volta saputo della malattia di Re Carlo, Harry è volato nel Regno Unito per stare al fianco del padre, ma l’incontro è durato solo 20 minuti. Insomma, la lontananza aumenta gli screzi. Anche in questo caso, il motivo per cui il Monarca si trova in combutta con suo figlio, è da imputare alla distanza geografica che separa il Duca di Sussex dal resto della Famiglia Reale.

Re Carlo vuole passare più tempo con i nipoti

Una fonte vicina alla Corona, ha reso noto al Daily Mail che Carlo starebbe soffrendo molto a causa del suo rapporto con i figli di Harry. A quanto pare infatti, il Re non si accontenterebbe più di vedere i piccoli Archie e Lilibet solo attraverso le videochiamate.

In effetti, a causa della distanza di Harry e Meghan dal Regno Unito, il Monarca non ha la possibilità di passare del tempo con i suoi nipotini e, sapendo che non è sicuramente più giovane come un tempo e tenendo conto della minaccia del cancro, non può più sostenere una situazione del genere.

Insomma, Carlo vorrebbe “recuperare il tempo perduto” e vedere i figli di Harry molto più spesso. Pensate che, come dice la fonte, il Re ha incontrato dal vivo Lilibet – la piccola di 2 anni – solo una volta.

Anche Camilla sembra essere dello stesso pensiero, e sprona il marito a costruire un legame sempre più stretto con i suoi nipoti. Le parole della fonte:

Apprezza la famiglia sopra ogni cosa e qualunque sia il corso della sua relazione con suo figlio, non si accontenterebbe mai di vedere i suoi nipoti solo attraverso una videochiamata

Speriamo allora che il desiderio del Monarca inglese possa diventare presto realtà e che dunque possa vedere dal vivo Archie e Lilibet, che non hanno praticamente mai visitato il Regno Unito. D’altronde, l’incontro potrebbe verificarsi a breve: è notizia degli ultimi giorni che Harry starebbe cercando una casa proprio in Inghilterra. Il motivo? al Duca mancherebbe la sua vita pre-matrimoniale e sembra essere molto desideroso di tornare a vedere più spesso i suoi amici che vivono in UK.