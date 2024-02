Harry, visita lampo a Londra: perché Re Carlo è deluso

Poco più di una settimana fa, Re Carlo ha comunicato tramite una nota ufficiale di avere un cancro. A seguito di un intervento alla prostata, alcuni esami hanno rilevato una forma di tumore. Il Sovrano ha quindi deciso di rimandare tutti gli impegni pubblici per dedicarsi al trattamento e le cure necessarie per la malattie, già iniziate a Londra. Dopo aver saputo la triste notizia, il principe Harry ha deciso di volare immediatamente nel Regno Unito per stare vicino al padre, il quale non vedeva dall’incoronazione dello scorso maggio. A quanto pare, Harry avrebbe fatto una vera e propria sorpresa a Carlo, che, però, non sarebbe andata nel migliore dei modi.

Re Carlo scontento con il principe Harry: il motivo

Quella del principe Harry, infatti, sembrerebbe essere stata una vera e propria visita lampo. Il secondogenito di Lady Diana si sarebbe trattenuto a Londra solo 26 ore e l’incontro tra padre e figlio sarebbe durato appena 45 minuti. Una permanenza così breve che non avrebbe avuto modo d’incontrare neanche il fratello William, i nipotini e la cognata Kate Middleton, ancora in convalescenza dopo l’intervento chirurgico all’addome. Inoltre, avrebbe addirittura dormito in hotel. Secondo l’esperto reale Robin Jonson, l’incontro così frettoloso non avrebbe fatto piacere al Re Carlo, che, seppur contento di rivedere il figlio, sarebbe rimasto molto deluso dalle modalità della visita.

Inoltre, a provocare il nervosismo del Sovrano sarebbe stato anche il mancato preavviso del figlio. Una volta atterrato all’aeroporto di Heathrow, Harry sarebbe andato direttamente a trovare il padre a Clarence House, il quale non sapeva di quest’improvviso arrivo. Questo avrebbe compromesso il programma del Re, che aveva deciso di partire verso la tenuta nel Norfolk per proseguire le sue cure contro il tumore. Dunque, trovandosi il secondogenito in casa, Carlo sarebbe stato costretto a cambiare i suoi piani. Seppur mossa “da buone intenzioni”, la sorpresa di Harry pare non essere andata a buon fine, provocando più che altro nervosismo e delusione nel padre.

Ad ogni modo, una volta terminato l’incontro con il figlio, Re Carlo è partito per la tenuta di Sandringham con la moglie Camilla. Il monarca, infatti, è stato avvistato per la prima volta dopo l’annuncio della malattia nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è stato accolto dal reverendo Paul Williaams.