Kate Middleton: nota ufficiale e lettera commuovente, come sta

Come sta realmente Kate Middleton? La principessa del Galles non si mostra in pubblico dallo scorso gennaio, eccezion fatta per lo struggente video in cui ha comunicato al mondo che sta lottando contro un cancro. Da allora sono trapelate una miriade di indiscrezioni sul suo stato di salute. Si è capito in modo nitido che il tumore che sta affrontando non è una passeggiata, ma nessun altro dettaglio è stato fornito. Nelle scorse ore, dopo mesi di silenzio, la moglie del futuro re, William, ha rotto il silenzio in occasione di un evento a cui avrebbe dovuto presenziare.

In particolare la principessa, sabato 8 giugno avrebbe dovuto passare in rassegna le Irish Guards di cui è colonnello per volontà di re Carlo III. La Middleton, per via della convalescenza per l’operazione al tumore e le successive terapie sostenute, è risultata assente alla manifestazione, ma in qualche modo ha voluto far sentire la propria presenza. Essendo stata nominata Colonnello dal Comandante in capo, il re, ha redatto una lettera commuovente firmata di suo pugno.

“Essere il vostro Colonnello (delle Irish Guards, ndr) resta per me un grande onore e sono davvero molto dispiaciuta di non essere in grado di prendere gli onori alla Colonel’s Review di quest’anno. Vi prego di trasmettere le mie scuse a tutto il reggimento, e comunque confido di essere in grado di rappresentarvi nuovamente molto presto”. Così la moglie del principe William. Gli esperti di vicende reali, che sanno perfettamente che ogni parola pubblica scritta da un membro reale è ponderata e ragionata dettagliatamente, si sono focalizzati sul “molto presto”, sostenendo che Kate, stilando tali termini, quasi certamente ha voluto anche far sapere che le sue condizioni starebbero migliorando. Insomma, c’è aria di, seppur cauto, ottimismo.

Grande attesa per il compleanno del re. Kate Middleton sarà presente?

Inoltre tra una settimana, a Londra, ci saranno i festeggiamenti del compleanno ufficiale di Carlo III. Trattasi di un’antica tradizione che si svolge da secoli, più precisamente dal tempo di re Giorgio, nel ‘700. Nella fattispecie, il sovrano festeggia un compleanno ufficiale a giugno che è differente rispetto a quello effettivo del giorno di nascita. Tale evento è denominato Trooping the Colour e, durante il suo svolgimento, avviene il tradizionale affaccio al balcone di Buckingham Palace della famiglia reale.

C’è molta attesa di vedere se Kate Middleton sarà presente visto che si tratterebbe di una presenza ‘mordi e fuggi’, che non contemplerebbe un particolare sforzo. Invece, per vederla di nuovo operativa nella sua veste istituzionale, si dovrà almeno attendere l’autunno. La speranza dei sudditi è che conclusa l’estate la moglie di William possa tornare al lavoro.

Infine c’è un’altra notizia di non poco conto da considerare. Nelle scorse ore, Kensington Palace ha fornito un aggiornamento importante sulla salute della principessa, spiegando che “sta riprendendosi a casa, grata del tempo che le viene concesso“. Anche in questo caso nessun tono allarmistico. Solo ottimismo… cauto!