Kate Middleton: preoccupazione dei sudditi. C’è un peggioramento

Le ultime notizie che sono arrivate da Londra non sono rassicuranti: secondo quanto riportano i tabloid inglesi, Kate Middleton avrebbe subito un peggioramento. Ma vediamo di fare chiarezza.

Gli occhi di tutto il mondo sono ancora sulla Principessa del Galles, come potrebbero non esserlo: la futura regina d’Inghilterra non si è più fatta vedere dopo l‘annuncio del tumore che l’ha colpita. Da Kensington Palace hanno inoltre fatto sapere negli scorsi giorni che non è prevista una data per il ritorno di Kate agli impegni pubblici, questa assenza ha fatto preoccupare i sudditi della corona inglese e per questo i tabloid più vicini alla famiglia reale hanno iniziato a rilasciare delle indiscrezioni per aggiornare il popolo sulle condizioni della Principessa. Condizioni che però non sembrano essere migliorate, anzi.

La sofferenza di Kate tra perdita di peso e chemioterapia

Secondo il National Enquirer, che è stato contattato da una fonte vicina alla famiglia reale, Kate starebbe soffrendo molto per gli effetti collaterali della chemioterapia. Si parla di forti nausee e spossatezza ma non solo: Kate infatti avrebbe iniziato a perdere i capelli, come succede spesso durante queste cure intense. Un’altra fonte di ansia per i sudditi però riguarda una preoccupante perdita di peso da parte della Principessa. Kate già di suo era molto magra, ma a seguito delle terapia avrebbe perso ben 15 kili, tantissimi per una persona normale, ancora di più per una persona già esile come lei. Questa situazione graverebbe molto su William che di recente ha cancellato un evento pubblico per stare al fianco della moglie. Le fonti dicono che sta diventando sempre più difficile per entrambi, soprattutto perché cercano di non far soffrire troppo i tre figli. Con il peggioramento di Kate e gli impegni ufficiali di William, è dura stare dietro anche ai bambini, per questo Buckingham ha preso una decisione.

Fino a che i medici non daranno l’okay a Kate per tornare in pubblico, la Principessa verrà ufficialmente sostituita. Le sostitute sono ovviamente le cugine di William, Eugenie e Beatrice (figlie del Principe Andrea) e Zara Phillips (figlia della Principessa Anna). Finché Kate non starà meglio, si parla di un ipotetico ritorno sulle scena in autunno, saranno le tre cugine a fare le sue veci a tutti gli eventi pubblici.