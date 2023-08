Rai e Mediaset: le star senza trucco come non le avete mai viste

Le vip senza trucco e filtri: ecco alcune celebri conduttrici del panorama televisivo italiano come non le si è mai viste prima d’ora

Come ogni estate che si rispetti, anche quest’anno sui social sono fioccate le foto di vip italiane a non che si sono mostrate ai loro followers senza filtri e trucchi. La parola d’ordine è stata libertà e una delle tante ad avvicinarsi a questo nuovo leitmotiv è stata Antonella Clerici. La celebre e amatissima conduttrice Rai si è infatti mostrata sul suo profilo Instagram in un selfie senza trucco, al naturale, senza la messa in piega e senza abiti eleganti o ricercati come è solita mostrarsi in televisione. Non solo lei però ha deciso di abbandonare trucco e parrucco in nome della semplicità e della naturalezza: sono tanti gli esempi di vip e conduttrici italiane che hanno scelto di abbracciare questa pratica.

Pubblicare fotografie senza filtri e senza luci “tattiche” è sicuramente una mossa molto coraggiosa considerando che il mondo dei social oggi è disseminato di haters e persone che non si farebbero alcuno scrupolo a criticare una donna e il suo aspetto. I veri fans però hanno dimostrato di apprezzare molto il gesto che sottolinea come ci sia una grande serenità da parte di queste donne nell’affrontare il passare del tempo e tutto ciò che comporta.

Il selfie senza filtri di Antonella Clerici

Pochi giorni fa è apparsa sul profilo Instgarm della conduttrice di È sempre mezzogiorno un’immagine di Antonella Clerici come non la si è mai vista: in versione acqua e sapone ma soprattutto rilassata e felice di potersi godere per qualche giorno la sua famiglia.

“Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti”, ha scritto la conduttrice a corredo della fotografia pubblicata. Inutile dire che l’immagine è stata apprezzata moltissimo dai fans che lo hanno dimostrato lasciando sotto al post migliaia di commenti di approvazione: “‘Senza’ è in certi casi una parola bellissima. Perché la serenità mi pare sia fatta più che di addizioni, di sottrazioni. Ti abbraccio”,ha scritto un utente elogiandola per il bellissimo esempio che ha trasmesso.

Con quella fotografia Antonella ha voluto ancora una volta dimostrare a tutti di essere una persona normale e che, esattamente come tutte le altre donne, non vive truccata e sistemata 24 ore su 24. Antonella al di là del suo lavoro è soprattutto una mamma e una donna di casa.

Le altre conduttrici senza filtri: bellezze al naturale

Come anticipato, sono molte altre le vip e conduttrici italiane che negli anni hanno deciso di mostrarsi senza filtri sui social. La prima di tutte è sicuramente Alba Parietti che nel corso degli anni ha deciso più volte di mostrarsi al naturale ai suoi fans: “Sto imparando a vedermi senza trucco e senza filtri, non solo nella vita, ma anche sui social”, aveva scritto la showgirl l’anno scorso su Instagram in seguito alla condivisione di alcuni scatti al naturale. La Parietti aveva anche lanciato un potente messaggio a tutte le donne: “Alle volte noi donne siamo insicure, anche se non lo sembriamo. Dovremo trovare la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea, fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa”.

Proseguendo nella carrellata, come non citare anche Barbara D’Urso. La celebre conduttrice di Mediaset, recentemente finita al centro del gossip per la sua cacciata da Pomeriggio 5, ha recentemente postato alcune foto che la ritraggono al mare senza trucco e totalmente al naturale. Sicuramente Barbara in quelle immagini è molto diversa da come appare in televisione ma si deve riconoscere che Barbarella Nazionale ha una pelle da fare invidia. Da queste fotografie infatti si nota come in tutti questi anni la conduttrice non sia mai ricorsa alla chirurgia estetica: il suo viso è perfetto così come è, giustamente, ha qualche ruga come tutti. Tanti i commenti che si sono susseguiti sotto alla post della conduttrice: “Sicuramente più bella senza trucco” scrive un fan, mentre un’altra afferma: “Sei una meraviglia Barbara e le trentenni mute”.

Infine, come non citare “super Simo”, ovvero Simona Ventura. La chiamano così e non hanno tutti i torti dal momento che dall’altro dei suoi 58 anni non ha certo paura di mostrarsi ai suoi followers appena sveglia e senza un filo di make-up. Un esempio è il selfie pubblicato dalla conduttrice un paio di anni fa: appena alzata, seduta sul bordo del letto sorride all’obiettivo con i capelli legati sulla nuca e con il volto disteso. Molti i commenti di apprezzamento dei fans che hanno sottolineato come quello della Ventura sia il vero esempio di Body Positive del quale i social avevano davvero bisogno.

Federica Panicucci e Maria De Filippi: ritocchino no o ritocchino si?

Se da un lato ci sono molti esempi di donne la cui bellezza naturale non è stata scalfita dallo scorrere del tempo o dall’eccessiva chirurgia estetica, dall’altro ci sono anche esempi di personalità che pubblicando o venendo immortalate in fotografie al naturale hanno scatenato la curiosità di molti fans riguardo il loro aspetto fisico e la possibilità di essere ricorse a qualche intervento di chirurgia estetica.

La prima in ordine di tempo è Federica Panicucci. La celebre conduttrice un paio di anni fa aveva postato una fotografia senza filtri mentre si trovava in vacanza alle Maldive. Stando ai commenti lasciati dai followers sotto allo scatto, la Panicucci appariva quasi irriconoscibile e in particolare a catturare l’attenzione di molti sono stati gli zigomi più gonfi. Non si sa però se l’artista sia rifatta o meno e lei stessa non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.

Per finire si arriva a un’altra icona del panorama televisivo: Maria De Filippi. La conduttrice di Amici è stata recentemente immortalata in uno scatto mentre si trovava ai funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi e in molti hanno notato come il volto della celebre e amatissima conduttrice apparisse irriconoscibile e ben diverso da come appariva in televisione. Sono stati in molti a notare la differenza e in altrettanti l’hanno imputata all’assenza totale di trucco e anche di luci adatte. “Semplicemente non ci sono le luci televisive” ha scritto un utente sui social. In ogni caso, luci o no, sembra ormai sicuro il fatto che la conduttrice sia ricorsa a qualche ‘ritocchino’.