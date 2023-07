Nota Mediaset: “Barbara d’Urso via da Pomeriggio5, la ringraziamo”

Mediaset, tramite una nota ufficiale, ha reso noto che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque. L’azienda di Cologno Monzese ha preferito anticipare la notizia rispetto alla presentazione dei palinsesti, che avverrà a breve, il 4 luglio. Il comunicato è un fulmine a ciel sereno visto che la stessa d’Urso, nel chiudere circa un mese fa la stagione 2022/2023 del talk show, aveva assicurato che sarebbe tornata in onda a settembre. Non sarà così.

Questa la nota ufficiale diramata da Mediaset:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Si chiude davvero un’epoca sia per Mediaset sia per la d’Urso. Per anni ‘Barbarella’ è stata una delle punte di diamante della rete ammiraglia del Biscione. A un certo punto è andata in onda con tre programmi simultaneamente, coprendo le zone più strategiche del palinsesto. Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio Cinque sono stati i suoi programmi più rappresentativi. Quella stagione e quel tipo di tv hanno cessato d’esistere. L’ultima picconata è giunta con la fine della sua conduzione a Pomeriggio 5.

Da capire quale progetto le sarà affidato (e se davvero le sarà dato qualcosa da presentare) e da capire anche cosa accadrà dopo dicembre 2023, quando cioè il suo contratto scadrà. Non è da escludere l’ipotesi che dopo anni di collaborazione con Mediaset si consumi lo strappo definitivo.

C’è poi il capitolo Pomeriggio 5: la trasmissione sarà archiviata per lasciare spazio a un altro talk oppure si manterrà il format inserendo una nuova figura? Magari Simona Branchetti al posto della d’Urso? Il 4 luglio è vicino, sarà alla presentazione dei palinsesti che si avranno tutte le risposte del caso. Intanto una certezza c’è ed è appunto che ‘Barbarella’ non ha più un programma tutto suo. Mediaset, nel giro di un triennio, ha sforbiciato tutti gli show della conduttrice campana. Un segnale più che chiaro che i vertici del Biscione hanno scelto di puntare su contenuti differenti e su uno stile diverso.

AGGIORNAMENTO: è stato svelato il nome della sostituta di Barbara d’Urso, qui tutti i dettagli.

Il terremoto che ha colpito la d’Urso potrebbe rapidamente propagarsi ad altre figure di spicco della tv commerciale. I vertici hanno le idee chiare: stop al ‘trash’, non ha più appeal. Un’altra a rischiare grosso è Ilary Blasi: si mormora che L’Isola dei Famosi potrebbe chiudere. In quel caso anche l’ex lady Totti si ritroverebbe orfana di programmi.