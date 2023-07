Pomeriggio 5: ufficiale, d’Urso è fuori. Ecco chi prende il suo posto

Giorni roventi per quel che riguarda il telemercato. Nel primo pomeriggio di sabato 1 luglio, Mediaset ha reso noto con un comunicato ufficiale che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque. Il Biscione ha ringraziato la presentatrice campana aggiungendo che il suo contratto scade nel dicembre 2023 e che per lei si cercheranno progetti (non meglio specificati). In breve, al momento ‘Barbarella’ è senza trasmissioni e con uno, anzi quasi due piedi fuori da Mediaset. Chi la sostituirà? DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena televisivi, ha assicurato che il posto della d’Urso sarà occupato da Myrta Merlino.

Myrta Merlino, per anni, ha condotto L’Aria che Tira nel pomeriggio di La7. Pochi giorni fa, nel chiudere la stagione, ha dichiarato che avrebbe lasciato la rete di Urbano Cairo. Subito gli esperti di tv hanno fiutato che la giornalista aveva strappato un accordo con Mediaset. In pochi però pensavano che la d’Urso non sarebbe più apparsa a Pomeriggio 5 proprio per lasciare spazio alla Merlino. E invece è andata così. Sarà quest’ultima a prendere le redini del talk di Canale Cinque.

La scelta dei vertici del Biscione si inserisce nel solco di un cambiamento iniziato circa due anni fa. Cambiamento che si può riassumere così: meno trash e più sobrietà. La Merlino è una figura in grado di trattare temi politici, di cronaca e anche di intrattenimento con un taglio strettamente giornalistico. Giusto per intenderci con un taglio alla Alberto Matano, che con La vita in diretta su Rai Uno ha raccolto un successo non da poco.

Non che Barbara d’Urso sia una zappa, ma la sua televisione, come è noto, è ben diversa. Negli anni i suoi salotti si sono popolati di personaggi spesso strambi. Tantissimi utenti ed esperti del settore hanno considerato quel tipo di tv ‘trash’, per non dire spazzatura. Al di là di come la si chiami, Mediaset ha deciso di cambiare rotta e in Myrta Merlino ha individuato la persona su cui puntare. L’annuncio dell’ingaggio dell’ex volto di La7 dovrebbe arrivare nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 in programma a Cologno Monzese martedì prossimo, il 4 luglio.

La nota con cui Mediaset ha annunciato l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Di seguito il comunicato Mediaset (qui tutti i dettagli del vicenda):