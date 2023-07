Rai e Mediaset, i 10 big con zero programmi: nomi e motivazioni

In questi giorni, si stanno tenendo i tanto attesi Palinsesti Rai e Mediaset. Quella che partirà il prossimo autunno sembra essere una stagione televisiva totalmente rivoluzionaria, destinata a cambiare gli equilibri che da tanti anni durante nelle rispettive reti. Diversi volti storici di entrambe le aziende, infatti, migreranno altrove, come Fabio Fazio e Bianca Berlinguer, che dopo decenni hanno abbandonato la Rai per sbarcare rispettivamente sul canale Nove e su Rete Quattro. Ma chi, invece, tra i diversi conduttori di punta, è rimasto a mani vuote? Procediamo con ordine.

Il primo personaggio big ad essere rimasta, a sorpresa, senza programmi è sicuramente Barbara d’Urso. Quest’ultima sarebbe dovuta tornare a settembre con Pomeriggio 5, ma, proprio pochi giorni fa, la Mediaset ha annunciato la decisione di affidare il talk pomeridiano a Myrta Merlino. Tuttavia il contratto con l’azienda scadrà solamente il prossimo dicembre, per cui, fino ad allora, la conduttrice non potrà cercare altri progetti altrove.

Un altro volto Mediaset rimasto ‘a bocca asciutta’ è Belen Rodriguez. La showgirl argentina non tornerà ne al tavolo dei conduttori di Tu si que vales ne alla guida de Le Iene, dove verrà sostituita da Veronica Gentili. Tuttavia, a differenza della d’Urso, Belen è totalmente svincolata dall’azienda, per cui è libera di accettare qualsiasi offerta ritenga abbastanza valida in altri lidi.

Futuro incerto anche per Ilary Blasi, che, nel caso l’Isola dei Famosi non sarà ufficialmente riconfermata, rimane senza nessuna trasmissione, almeno per la prossima stagione televisiva. E ancora, nessuna menzione per Piero Chiambretti. Il nome del conduttore non è stato fatto ne durante i palinsesti Mediaset e tantomeno in quelli della Rai, nonostante il recente desiderio espresso dall’uomo di tornare nell’azienda dopo i recenti e numerosi abbandoni.

Dopodiché, per ora sembra non esserci nessun nuovo progetto all’orizzonte neanche per Massimo Giletti. Dopo la chiusura improvvisa di “Non è l’Arena” su La7, tutte le strade sembrerebbero indicare che il talk potrebbe presto sbarcare sulla Rai. Ad aumentare i rumors, è stato il neo amministratore delegato Roberto Sergio, il quale, pressato dalle domande dei giornalisti ha dichiarato di non escludere un possibile interesse dell’azienda in Giletti.

Com’è noto, poi Lucia Annunziata ha recentemente deciso di dare le sue dimissioni in Rai. Nonostante avesse ancora un anno di contratto con l’azienda, la giornalista ha deciso di rinunciare al suo programma “Mezz’ora in più” e, per il momento, non sembrerebbero esserci altri programmi in vista per lei. Si vocifera che per lei possa esserci spazio su La7, ma, per ora, non c’è stata ancora nessuna conferma. Fuori dalla Rai anche Claudio Lippi, il quale è rimasto a mani vuote, probabilmente anche a causa delle sue recenti dichiarazioni contro gli omosessuali.

Infine, sono rimaste a secco di programmi anche Roberta Capua, Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Per quest’ultima, potrebbe esserci l’opportunità di ricoprire il ruolo di opinionista in qualche programma, ma nulla di più concreto. Stesso discorso per Manila Nazzaro, la quale, per il momento, è impegnata con il suo nuovo programma radiofonico.