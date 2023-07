Berlusconi: “Perché d’Urso è stata tagliata e chi entra al suo posto”

Ormai è ufficiale, con la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva è arrivata la conferma che in molti attendevano: sarà la giornalista Myrta Merlino a prendere il posto di Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Si tratta di una vera e propria rivoluzione della Rete del Biscione che pare voglia dirigersi verso nuovi lidi meno trash rispetto al passato. La persona giusta per portare a termine questo restyling nel pomeriggio di Canale 5 potrebbe proprio essere la celebre giornalista di La 7. Myrta Merlino lascerà quindi la conduzione de L’aria che Tira dopo ben 12 stagioni per sbarcare definitivamente a Mediaset.

Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio 5

Sabato scorso era stato dato l’annuncio della scelta di Pier Silvio Berlusconi di tagliare fuori da Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara d’Urso. L’amministratore delegato di Mediaset, nel corso della presentazione di poche ore fa, ha affermato: “La ringrazio personalmente, non ci sono retroscena. Ha chiesto un rinnovo con la garanzia di un prime time all’anno. Oggi queste garanzie, per banali questioni economiche, non le diamo più. Forse per lei Pomeriggio 5 era una gabbia stretta. La discontinuità fa bene anche a una grande professionista“. Berlusconi si è anche detto deluso dal “gran rifiuto” di Barbara d’Urso. La conduttrice ha infatti detto no a un contratto biennale proposto da Mediaset. La richiesta della conduttrice di avere un programma di prima serata è stata negata da Pier Silvio Berlusconi che sulla vicenda si è espresso così: “Non possiamo promettere prime serate di cui non abbiamo un format”.

Questa mattina è stato il direttore dell’informazione Crippa a confermare l’arrivo di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5. “Myrta Merlino è un’altra novità importante. Ha le caratteristiche giuste per fare giornalismo popolare di qualità”, ha annunciato. La conduzione non sarà l’unica novità: a quanto pare infatti il nuovo set si trasferirà a Roma e assumerà una veste più giornalistica: “Si sono aperte diverse opportunità, avendo a disposizione la Merlino, visto che si cambierà, si cambia dall’inizio stagione. Sarà Pomeriggio 5 ma andremo ancora di più verso linea attualità e giornalismo.”

Infine, un dettaglio che ha colpito molto è stata l’assenza di saluti e discorsi dedicati alla padrona di casa in uscita, Barbara d’Urso. Inoltre Pier Silvio Berlusconi non ha fatto alcun accenno a nuovi progetti in ballo per la d’Urso, lasciando intendere che il destino lavorativo della celebre conduttrice sarà lontano da Mediaset.

Chi è Myrta Merlino: vita privata e carriera

Myrta Merlino è un volto molto amato dal pubblico televisivo appassionato di news. Nata a Napoli il 3 maggio del 1969, la Merlino si è laureata con lode in Scienze politiche. Subito dopo aver concluso il suo brillante percorso accademico, la giornalista ha iniziato a lavorare per il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, avvicinandosi poi al giornalismo sono quando ebbe la possibilità di collaborare con la pagina economica de “Il Mattino” di Napoli.