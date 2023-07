Belen: “Io fuori da Mediaset: vi dico come è andata e cosa farò ora”

Belen Rodriguez è fuori da qualsiasi progetto Mediaset. La notizia circolava da giorni ed ha trovato ufficialità il 5 luglio, nel momento in cui il Biscione ha reso noti i piani per la prossima stagion tv. “A Tu Si Que Vales non la sostituirà nessuno”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi (sicuro quindi che a condurre resteranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile senza alcun nuovo inserimento). Per quel che riguarda Le Iene a prendere il suo posto sarà Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente. Dunque? Come ha reagito la modella argentina al fatto che non ha alcun programma? Pare benone.

Belen rivela cosa farà in futuro

“Abituata alle tempesta, ballo insieme a lei”, ha scritto in un post Instagram a corredo di un video dalla carica emozionale in cui la si vede in acqua. Sotto al post si sono scatenati i commenti ed è qui che Belen ha offerto alcune spiegazioni. A chi ha sostenuto che fosse stata cacciata da Mediaset, ha risposto: “Io me ne sono andata”. Una replica che ha il sapore di una mezza verità.

Secondo quanto trapelato, la Rodriguez ha lasciato di sua spontanea volontà Tu Si Que Vales ma non Le Iene. In questo caso sarebbe stata una decisione aziendale quella di preferirle Veronica Gentili (l’idea è quella di dare allo storico programma di Italia Uno un taglio più giornalistico). E ora? Su cosa si concentrerà la sudamericana? Anche in questo caso la diretta interessata ha detto qualcosina.

Alcuni fan le hanno scritto che senza dubbio troverà altre opportunità. “Le ho già”, ha chiosato Belen. Ancor più esplicità quando una utente ha ricordato che oltre alla tv ha diverse attività da gestire. “Apposta per questo (ho lasciato la tv, ndr)”, ha rimarcato l’argentina. Si ricorda che la moglie di Stefano De Martino è testimonial di diversi brand oltre che aver dei propri marchi come la linea d’abbigliamento ‘Hinnominate’ e la linea di costumi ‘Me Fui’.

Addio soft a Mediaset a differenza di Barbara d’Urso

Insomma, l’addio a Mediaset per ‘Belu’ è stato soft, a differenza di Barbara d’Urso, il cui divorzio dal Biscione si è consumato con disappunto e rabbia (la conduttrice partenopea, in una intervista di fuoco a La Repubblica, ha sostenuto di aver dovuto sopportare un atteggiamento “inaccettabile” da parte dell’azienda di Cologno Monzese)