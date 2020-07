Raffaella Mennoia, polemica figli a Temptation Island: il chiarimento

Ieri è scoppiata la bomba a Temptation Island! Un terremoto ha destabilizzato Antonella Elia, che non si sarebbe mai e poi mai aspettata certe uscite da parte di Pietro Dalle Piane. Fino alla puntata di ieri, non c’è stato nessun colpo basso, ma le cose sono cambiate… e parecchio! Pietro, parlando di Antonella come se nessuno lo sentisse (soprattutto lei!), ha deciso di affrontare la questione “figli”: secondo lui una donna che non ne ha uno non si sentirebbe pienamente appagata. Esternazione, questa, che ha scatenato una rivolta su Twitter e che continua ancora a imperversare sui social network. Dopo alcune ore dalla fine dell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island 2020, Raffaella Mennoia ha pubblicato un messaggio su Instagram con cui spiega che una donna è tale anche senza un figlio, anche senza un matrimonio… Chiaro riferimento a quello a cui abbiamo assistito ieri sera? L’autrice ha tenuto a spiegare tutto per evitare fraintendimenti.

Raffaella Mennoia, figli e matrimonio rendono una donna tale? Dalla polemica a Temptation Island al chiarimento

Raffaella Mennoia ha sorpreso tutti pubblicando queste precise parole sul suo profilo Instagram: “Avere un figlio non rende una donna degna. Avere una moglie non rende un uomo degno. Trattare le persone con dignità e rispetto rende una persona degna”. Tutto sembrava essere legato all’esternazione largamente discutibile di Pietro Delle Piane, e invece l’autrice del docu-reality ha spiegato che i suoi follower hanno preso un granchio! La delucidazione non è tardata ad arrivare, anche perché i suoi numerosi seguaci, facendo 1+1, credevano che si fosse schierata nettamente dalla parte di Antonella Elia: “C’è un fraintendimento. Non è riferito ad Antonella”. Un pensiero scaturito (inconsciamente) dopo quello che ha ascoltato ieri?

Temptation Island news: fragorosa polemica travolge Antonella e Pietro

Sembra essersi trattata proprio di una coincidenza, anche perché la Mennoia non ha peli sulla lingua: se avesse avuto qualcosa da dire a Pietro, lo avrebbe fatto senza problemi. Pietro, sì, proprio lui che in questo momento è sulla bocca di tutti i telespettatori di Temptation Island: ieri ha confessato che ha dovuto respingere un’infinità di critiche per colpa di Antonella, ma adesso tutto il popolo del Web si è rivolto contro di lui! Non solo la sua frase poco felice ha fatto infuriare i più, ma anche quel bacio che ci sarebbe stato di nascosto… Da quello che emerge a Temptation Island, pare proprio che Antonella e Pietro siano arrivati a un punto di non ritorno. Lasceranno il programma da single? Serpeggia però una voce che farebbe ribaltare la visione d’insieme… i due si sono messi d’accordo?