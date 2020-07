Antonella Elia e Pietro sotto accusa: “Messi d’accordo”, dubbi a Temptation

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island non hanno convinto proprio tutti. Ieri sera è stata una puntata impegnativa per la Elia, che ha affrontato il suo quarto falò ignara di ciò che avrebbe visto. E un po’ tutti gli spettatori difficilmente avrebbero immaginato che un partecipante del reality show baciasse in segreto una tentatrice e poi lo confessasse a un compagno d’avventura. Invece è proprio quello che è successo ieri sera. Abbiamo visto, anzi sentito, Pietro rumoreggiare insieme a due tentatrici in una zona non ripresa dalle telecamere. La sera stessa Delle Piane ha confessato a Lorenzo Amoruso di aver baciato una single, chiedendo rassicurazioni sulla zona d’ombra e quindi del fatto che non sarebbe mai venuto fuori. Ma se si ha il timore di essere scoperti, perché confessarlo con telecamere e microfoni ben funzionanti? Insomma, qualcosa potrebbe non quadrare del tutto e gli stessi sospetti sono stati avanzanti su Instagram da Karina Cascella.

Temptation Island, i dubbi su Antonella Elia e Pietro Delle Piane: si sono messi d’accordo?

L’opinionista ha detto la sua sulla puntata di ieri sera in alcune Instagram stories di poco fa. Ieri sera si è scagliata duramente contro Pietro, soprattutto per ciò che ha detto su Antonella e poi per ciò che ha fatto. A distanza di qualche ora, però, Karina ha esposto meglio il suo pensiero. Ha prima detto ai suoi fan di aver trovato conferma di ciò che già pensava di lui. Vedendolo a Live Non è la d’Urso infatti Karina ha avuto l’impressione che a Pietro non importasse realmente di Antonella e che fosse solo alla ricerca di visibilità. Poi ha detto che entrambi sono molto navigati dal punto di vista televisivo, per cui non esclude che sia tutto uno studiato a tavolino: “C’è, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo”. Secondo Karina, inoltre, alla vista di quelle immagini Antonella avrebbe dovuto avere una reazione istintiva e lasciare subito Pietro. E ancora ha affermato di non aver visto vere lacrime.

Antonella Elia e Pietro, spunta l’accusa dopo il bacio alla tentatrice: tutta una montatura?

C’è da dire però che la Elia si è mostrata abbastanza razionale anche quando al Gf Vip le hanno mostrato le foto di Pietro con un’altra donna, per cui potrebbe far parte del suo carattere. Si tratta comunque di un’accusa ben precisa che Karina ha avanzato e che tanti altri hanno iniziato a condividere poco dopo. Insomma, a mente fredda e senza l’adrenalina della puntata diversi spettatori hanno avuto dubbi su Antonella e Pietro a Temptation Island. Magari non sono davvero d’accordo, però potrebbe anche darsi che Pietro abbia architettato tutto per vendicarsi delle parole della fidanzata sull’ex Fabiano, sempre presente.