Raffaella Mennoia a Temptation Island: frecciatina a Barbara d’Urso

Ascolti tv Temptation Island 2019: la frecciatina di Raffaella Mennoia a Barbara d’Urso

Temptation Island è ripartito col botto: il programma prodotto da Maria De Filippi è stato il più seguito della serata di lunedì 24 giugno, toccando punte del 40% di share. Un risultato grandioso che ha spinto l’autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, a ringraziare il pubblico sui social network. Tra un grazie e una frase entusiasta, la fidanzata di Alessio Sakara non ha nascosto una frecciatina a Barbara d’Urso. La Mennoia, che da anni è anche a capo della redazione di Uomini e Donne, ha menzionato chi nel mondo della tv parla di numeri e curve definendo questo un comportamento volgare e spiacevole.

Le parole di Raffaella Mennoia sugli ascolti tv

“Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non sto qui a dilungarmi su numeri, cose…. perché le trovo veramente spiacevoli e volgari. Tre milioni e mezzo, non so davvero come ringraziarvi! Grazie, grazie!”, ha detto Raffaella Mennoia in una storia di Instagram. Quando si parla di “numeri e cose” è impossibile non pensare a Barbara d’Urso che puntualmente, dopo ogni suo programma, riporta dati precisi e addirittura grafici di curve. Come reagirà la conduttrice Mediaset a questa stoccata? Molto probabilmente col silenzio: di recente Barbarella non ha neppure commentato le critiche del collega Massimo Giletti.

Grande successo per Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 ha registrato il più alto esordio di sempre nella storia del format. La prima puntata ha ottenuto quasi 4 milioni di telespettatori con il 22% di share. Il docu-reality ha toccato picchi del 32% di share e nel target 15-34 anni è addirittura arrivato al 40% di share. Grande successo pure sui social con 804.000 interazioni complessive su Facebook, Twitter e Instagram.