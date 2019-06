Massimo Giletti punzecchia ancora Barbara d’Urso: “Se detta lei i temi è finita”

Massimo Giletti parla di Barbara d’Urso: ecco cosa pensa il conduttore

Massimo Giletti e Barbara d’Urso insieme a Mediaset? Forse non succederà mai, eppure non dipenderebbe dal conduttore de L’Arena. Giletti è stato ospite a Belve e ha parlato dei programmi televisivi della collega. Non ne ha fatta un’analisi precisa e passando per ogni sua trasmissione, ma ne ha parlato sommariamente e pare non ne abbia un giudizio molto positivo. Questo almeno si legge fra le righe, perché allo stesso tempo Giletti non ha mancato di complimentarsi con la d’Urso per i suoi successi. Gli ascolti di Live, e non solo, vanno riconosciuti, perché alla fine se il pubblico guarda un programma vuol dire che è interessato, o divertito, da ciò che offre. E questo non si può negare.

Massimo Giletti sulla d’Urso: “Io faccio fatica a vedere”

Tra il pubblico di Barbara probabilmente non c’è Massimo Giletti. Ecco cosa ha detto infatti quest’ultimo: “Io faccio fatica a vedere l’esaltazione del nulla, a creare la morbosità sul nulla e a creare modelli di un certo tipo. Credo che ci sia una riflessione che chi sta dalla nostra parte deve porsi nel momento in cui fa un certo tipo di TV”. Allo stesso tempo, come vi abbiamo accennato, ha riconosciuto i meriti della collega: “Ho grande rispetto perché fa grande televisione in numeri. Altro è porsi la domanda: che tipo di TV faccio? La d’Urso è bravissima a gestire questo tipo di tipo di televisione, poi ognuno nella vita fa quello che sente”. Ma non è finita qui, perché si è parlato anche della voce secondo cui la d’Urso non gradirebbe l’arrivo di Massimo Giletti a Mediaset.

Barbara d’Urso non vuole Giletti a Mediaset? “Se Berlusconi si fa dettare da lei i temi è finita”

A tal proposito, il conduttore ha affermato: “Non credo che avrei disturbato i Mark Caltagirone. Faccio un altro tipo di televisione. Però ciascuno ha il suo territorio e pensa di tenerlo tutto per sé. Questa voce vola, si sente, ma non me l’hanno mai spiegato. La d’Urso me lo dirà, se vorrà. Se un numero uno come Piersilvio Berlusconi si fa dettare i temi dalla d’Urso è finita”. Arriverà la risposta di Carmelita oppure sorvolerà su queste dichiarazioni di Giletti? D’altronde il pensiero del conduttore sulla collega era già chiaro…