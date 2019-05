Giletti su Barbara d’Urso: “Per me l’informazione è altro”

Le parole di Massimo Giletti su Barbara d’Urso

Negli scorsi giorni ha fatto scalpore una frase di Massimo Giletti a Non è l’Arena, il programma che conduce da tempo su La 7. Il giornalista e conduttore ha bacchettato i suoi ospiti in studio che si sovrapponevano e ha tirato in ballo la collega Barbara d’Urso. “Avete fatto un corso dalla d’Urso?”, ha chiesto sarcastico Giletti. Un richiamo piuttosto insolito che ha stimolato la curiosità dei telespettatori. Quella di Massimo era una vera e propria critica nei confronti di Barbarella? Cosa voleva dire il presentatore con quelle parole? Il diretto interessato ha fatto chiarezza in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 maggio.

Massimo Giletti svela cosa pensa dei programmi della d’Urso

“Per me l’informazione è altro, non voglio polemizzare con chi fa una tv anche di successo, ma sono contro l’esasperazione dialettica del nulla. Una certa morbosità può produrre effetti negativi su chi non ha gli strumenti per filtrare la realtà”, ha dichiarato Massimo Giletti alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Come reagirà Barbara d’Urso a queste parole? E pensare che qualche anno fa si parlava addirittura di un flirt tra i due, seppur prontamente smentito dalla conduttrice Mediaset…

Continua il successo di Barbara d’Urso su Canale 5

Nonostante le critiche, il successo di Barbara d’Urso su Canale 5 è più che mai evidente. La presentatrice napoletana sta ottenendo buoni ascolti con la nuova edizione del Grande Fratello e anche il nuovo format Live-Non è la d’Urso sta riscuotendo consensi su consensi. Senza dimenticare Pomeriggio 5 e Domenica Live, che battono quotidianamente la concorrenza.