Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati: dovevano sposarsi nel 2019

Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme

Nuova batosta sentimentale per Raffaella Fico. La showgirl è tornata single: è finita la storia d’amore con Alessandro Moggi, procuratore sportivo figlio del più famoso Luciano. La coppia era in crisi da qualche mese ma è ora è letteralmente scoppiata. Ad annunciarlo è il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 2 novembre. La Fico e Moggi sono stati insieme per un anno e mezzo e, dopo la proposta di matrimonio di qualche tempo fa, dovevano sposarsi nel 2019. Ma negli ultimi mesi le incomprensioni e le incompatiblità caratteriali hanno avuto la meglio, tanto che la napoletana e l’esperto di calcio hanno preferito allontanarsi.

Perché Raffaella Fico e Moggi si sono lasciati

Secondo quanto scrive la rivista edita da Mondadori, i primi contrasti tra Raffaella Fico e Moggi sarebbero iniziati per via del Grande Fratello Vip. L’ex di Balotelli è stata contattata per la terza edizione del reality show ma Alessandro sarebbe stato del tutto contrario. Inoltre non avrebbe approvato le recenti dichiarazioni di Raffaella su Cristiano Ronaldo, vecchia fiamma della trentenne. Dopo l’addio Raffaella Fico e Alessandro Moggi non sono rimasti in buoni rapporti. I beninformati assicurano che non si sentono e non si parlano più.

Raffaella Fico si è riavvicinata a Mario Balotelli

Nel frattempo nelle ultime settimane l’opinionista di Barbara d’Urso è tornata a farsi vedere a Nizza, dove gioca e vive Mario Balotelli. I due si sono riavvicinati grazie alla piccola Pia e pare abbiano trovato la complicità di un tempo. Anche l’attaccante è single dopo la fine della relazione con Clelia, madre del suo secondo figlio, Lion, nato un anno fa.