Balotelli nuova fiamma: calciatore paparazzato in compagnia di una bella mora

Balotelli beccato a Monte Carlo in compagnia di una bella mora: il calciatore ha una nuova fidanzata? Lo scoop di Chi

La vita sentimentale, spesso movimentata, di Mario Balotelli ha sempre attirato l’attenzione di appassionati ed esperti di gossip di tutto il Paese. Oggi, però, a dare uno scoop sul calciatore c’ha pensato il settimanale Chi. Nell’ultimo numero uscito in edicola del giornale, infatti, sono state pubblicate delle foto di SuperMario in compagnia di una giovane e bella ragazza. Che sia lei la nuova fidanzata di Balotelli? Al momento a questa domanda non sappiamo rispondere con certezza. La complicità tra i due (immortalati dai paparazzi) sembra però essere evidente.

Mario Balotelli ha una nuova fidanzata? Le immagini pubblicate in esclusiva da Chi

Mario Balotelli in Costa Azzurra è stato beccato recentemente dai fotografi di Chi in compagnia di “Una mora conosciuta da poco”. Come riportato dal settimanale, inoltre, pare che tra i due ci sia “Aria di Flirt“. Il calciatore dunque, anche se dopo la nascita del secondo figlio ha dichiarato di non essere interessato ad impegnarsi, ha passato la giornata a rilassarsi con questa bella mora in piscina. Le foto pubblicate, però, non lasciano trapelare alcun bacio o atteggiamento intimi tra Balotelli e la ragazza. Per parlare di fidanzamento, quindi, al momento ci sembra ancora un po’ presto.

Balotelli dopo la nascita del figlio Lion: il calciatore torna single

A distanza di pochi mesi dalla nascita del figlio Lion, pare sia arrivata definitivamente al capolinea la storia tra Mario Balotelli e Clelia (la madre del secondogenito del calciatore). Balotelli, però, è sempre stato molto ambito sia sul campo di calcio che sul versante amoroso. Che sia proprio la ragazza con cui è stato beccato da Chi la nuova fiamma di SuperMario? Per saperne di più, ovviamente, non ci resta che aspettare.