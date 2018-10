Raffaella Fico e Alessandro Moggi in crisi: c’entra Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme? Il gossip

Le recenti dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo hanno stupito il pubblico e scosso la vita privata della showgirl. Secondo alcuni pettegolezzi riportati da Today, la difesa della napoletana nei confronti del portoghese non sarebbe stata gradita da Alessandro Moggi, procuratore sportivo e attuale fidanzato della Fico. Nonché figlio del più famoso Luciano, ex dg della Juvenuts. A quanto pare l’uomo avrebbe ritenuto inopportune le confidenze di Raffaella, alla quale solo qualche anno fa ha fatto la proposta di matrimonio. Insomma, Ronaldo ha creato maretta tra l’ex del Grande Fratello e il compagno: i due si lasceranno presto?

Cosa ha detto Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo

“Ho avuto una storia con Ronaldo alcuni anni fa, con me è stato sempre un gentiluomo“, ha detto Raffaella Fico a Matrix. “La violenza è una cosa devastante per una donna, io denuncerei un istante dopo: perché farlo dopo dieci anni? Sicuramente ci saranno delle ragioni. Io non faccio l’avvocato difensore, posso dire come è stato con me. Però sicuramente bisogna vedere se il fatto sussiste”, ha aggiunto a Domenica Live.

La storia tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi

Raffaella e Alessandro stanno insieme da tempo, tanto che la Fico ha instaurato pure un ottimo rapporto con Luciano Moggi. Il compagno della giovane ha alle spalle un matrimonio e due figli adolescenti.