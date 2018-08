Raffaella Fico ha conquistato il suocero Luciano Moggi: le parole su Pia

Cosa pensa Luciano Moggi di Raffaella Fico e della storia d’amore con il figlio Alessandro Moggi

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. Da tempo i due hanno annunciato il matrimonio ma ancora non è stata fissata una data. Nell’attesa del grande evento Luciano Moggi, padre di Alessandro, ha parlato per la prima volta della nuova nuora. L’ex direttore generale della Juventus approva questa relazione: grazie alla showgirl napoletana vede il figlio più sereno e appagato. Non solo: in questi ultimi anni Moggi senior ha avuto modo di conoscere pure la piccola Pia, la figlia che la Fico ha avuto sei anni fa da Mario Balotelli. Luciano non ha esitato a definire la bambina parte integrante della sua famiglia e a congratularsi per il nome scelto, che approva per via della sua devozione a Padre Pio.

Le parole di Luciano Moggi su Raffaella Fico

“Sì, Alessandro mi sembra sereno accanto a Raffaella Fico. Io non sono mai entrato nelle storie sentimentali dei miei figli. Li conosco e mi fido di loro. Mi hanno dato due nipoti a testa e questo mi basta e avanza”, ha detto Luciano Moggi a Diva e Donna. L’ex manager si riferisce all’altro figlio Andrea, che è un importante funzionario di banca. Tutti e due sono frutto del lungo matrimonio con Giovanna, che è rimasta accanto al marito pure durante lo scandalo di Calciopoli. Alessandro Moggi, invece, prima di incontrare Raffaella Fico è stato sposato con Fabrizia, dalla quale ha avuto i figli Luciano e Ludovica, di 17 e 15 anni.

Luciano Moggi: “Pia fa parte della mia famiglia”

Oltre a Raffaella Fico, nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Luciano Moggi ha menzionato pure Pia, la figlia dell’ex gieffina e di Balotelli. “La bambina non la vedo spesso ma ora fa parte della nostra famiglia: è anche molto simpatica. E poi si chiama Pia”, ha detto Luciano, che è così devoto a Padre Pio da avere una sua statua in giardino.