Raffaella Fico a Domenica Live torna a difendere Cristiano Ronaldo

Domenica Live: le parole di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo

Raffaella Fico è tornata in tv per difendere l’ex fidanzato Cristiano Ronaldo. Dopo l’intervista a Matrix, la showgirl napoletana ha ribadito il suo pensiero a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso la 29enne ha fatto sapere che stenta a credere a quanto accaduto al calciatore della Juventus. Soprattutto perché in 11 mesi di relazione, come ammesso dalla Fico, il portoghese si è sempre comportato da gran signore. “Ho avuto una storia con Ronaldo alcuni anni fa, con me è stato sempre un gentiluomo”, ha chiarito l’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi. “La violenza è una cosa devastante per una donna, io denuncerei un istante dopo: perché farlo dopo dieci anni? Sicuramente ci saranno delle ragioni. Io non faccio l’avvocato difensore, posso dire come è stato con me. Però sicuramente bisogna vedere se il fatto sussiste”, ha aggiunto la Fico, che ha dunque preso una posizione chiara sulla vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tifosi del pallone e non.

“Cristiano Ronaldo è un bravo ragazzo”, ha detto Raffaella Fico a Domenica Live. “Lui ha anche una stabilità famigliare: basta poco per denunciare una persona e distruggere famiglie, vite, carriere”, ha osservato la soubrette partenopea, che ha amato l’ex attaccante del Real Madrid nel 2009. Prima di incontrare Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia. Oggi Raffaella è legata al procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio del più famoso Luciano, ex volto della Juve.

Ronaldo è invece impegnato con Georgina Rodriguez, che le ha dato l’ultima figlia Alana Martina. Lo sportivo è poi padre dei gemelli Eva e Mateo, avuti da madre surrogata, e Cristiano Ronaldo Junior, nato dalla storia con una donna la cui identità non è mai stata rivelata.