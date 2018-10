Raffaella Fico: “Cristiano Ronaldo, come può fare questo gesto? Lui è buono”

Matrix, Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo: le sue dichiarazioni

Raffaella Fico ha parlato di Cristiano Ronaldo a Matix, dopo il polverone che si è sollevato a seguito delle accuse di molestie. La showgirl è stata col campione per quasi un anno e non crede assolutamente che il suo ex fidanzato avrebbe potuto commettere un gesto così deplorevole: “Io, quando ho appreso la notizia, sono rimasta basita. Per come l’ho conosciuto io, faccio fatica a credere che lui abbia potuto compiere un gesto del genere. Undici mesi sono undici mesi. Per quel poco che l’ho conosciuto, io non credo che abbia potuto commettere questo tipo di gesto”. Raffaella Fico ha quindi raccontato del Cristiano Ronaldo che ha conosciuto lei. Ma questa non è stata l’unica dichiarazione che ha rilasciato.

Cristiano Ronaldo difeso da Raffaella Fico a Matrix

A Matrix, Raffaella Fico ha spiegato anche che lei avrebbe denunciato subito la violenza e non dopo un decennio: “Io faccio una premessa: una donna che subisce violenza è qualcosa di devastante. Ma nel contempo mi chiedo: perché lo ha detto dopo dieci anni? Ammesso che il fatto sussista, sicuramente un motivo ci sarà. Io non so il motivo. Io avrei denunciato l’attimo dopo”.

La storia di Raffaella Fico e Cristiano Ronaldo raccontata a Matrix

Cristiano Ronaldo e Raffaela Fico hanno avuto una storia d’amore, riportata anche da innumerevoli riviste di gossip. Sono stati davvero insieme e, sempre a Matrix, l’ex di Mario Balotelli ha raccontato dei dettagli della loro relazione: “Ho conosciuto Cristiano Ronaldo durante una festa italiana. Con me è stato un gentiluomo, alla mano, disponibile e semplice. Ma ne ha combinate un po’ tante: vari flirt. Un ragazzo semplicissimo, buono e vero. Come può un ragazzo come Ronaldo, attraente, fare una cosa del genere? All’epoca ero una ragazzina, per me era tutto nuovo. Era corteggiato come tutti i bei ragazzi”.