Raffaella Fico, crisi con Izzo dopo il caos? Paura per lei: “Hanno preso fuoco i capelli”

C’è aria di crisi tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Arriva un’indiscrezione che li vede distanti e protagonisti di una scena pericolosa. Facendo il punto, nelle scorse ore, sono finiti al centro del gossip per via di alcuni stranissimi messaggi apparsi sul profilo ufficiale di Instagram del calciatore. Fanno coppia fissa ormai da mesi e purtroppo hanno dovuto affrontare un enorme dramma, quello della perdita del loro primo figlio insieme, al quinto mese di gravidanza. Ed ecco che mentre si stanno riprendendo dall’accaduto, accade qualcosa di inaspettato.

Messaggi alquanto strani e particolari sono apparsi sul profilo Instagram di lui, come: “Addio amore mio, faccio schifo”. E ancora: “Sono a putt**e, telefono spento”. Dopo un po’, queste Stories sono state cancellate. Non è finita qui. Il calciatore ha poi spiegato che il suo profilo è stato hackerato e che qualcun altro ha pubblicato al suo posto questi strani messaggi. C’è da dire che la spiegazione del fidanzato della Fico non ha convinto molto diversi utenti sui social network, mentre da parte di Raffaella regna il silenzio sulla questione.

Proprio in queste ore, Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione, da parte di un utente su Instagram, che dice di aver beccato la coppia in un locale:

“Stasera erano a cena da Affinatore, insieme ad altri amici. Però zero contatto, tranne quando a Raffaella, a un certo punto, hanno preso fuoco i capelli e sono scappati in bagno e lui l’ha seguita”

Questa persona sembra aver notato una certa freddezza nel rapporto tra Raffaella e Armando. I contatti sarebbero ripresi solo quando alla showgirl pare siano andati a fuoco i capelli. Non si sa, ovviamente, se sia davvero accaduto ciò. Pertanto, è necessario prendere il racconto con le pinze. Se ciò fosse davvero accaduto, di sicuro la Fico si sarà presa un bello spavento! Allo stesso tempo, regnerebbe un’aria di crisi tra i due innamorati.

Prima ancora di quei messaggi sospetti, entrambi hanno condiviso nelle scorse settimane messaggi di dolore sulla perdita del loro primo figlio insieme. La stessa Raffaella aveva annunciato di aver perso il bambino, mentre si trovava al quinto mese di gravidanza, prima dell’inizio del nuovo anno. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, quando all’improvviso è arrivata questa doccia fredda. Nel salotto di Verissimo, la showgirl ha avuto modo di spiegare alcuni dettagli di questa drammatica perdita.

In particolare, la Fico ha confessato di aver avuto un vero e proprio parto, dopo del quale però non è stato possibile salvare il figlio, per via della nascita assai prematura. Non resta ora che attendere per capire se tra i due ci sia davvero una crisi in corso dopo il dramma vissuto o se si tratta semplicemente di alcune voci infondate.