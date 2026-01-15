Raffaella Fico, i post inimmaginabili apparsi sul profilo di Armando Izzo: “Addio amore, faccio schifo”

Giallo attorno a Raffaella Fico e Armando Izzo. La showgirl e il calciatore fanno coppia da alcuni mesi e, in diverse occasioni recenti, hanno pubblicamente detto di essere innamoratissimi. Nelle scorse ore, tra le storie Instagram del profilo del giocatore, sono apparsi dei post inimmaginabili. “Addio amore mio, faccio schifo”, si legge a commento di una foto in cui appare lo stesso Izzo con la compagna. “Sono a putta**, telefono spento”, la seconda storia che ha fatto capolino sull’account dell’uomo. Dopo pochi minuti i post sono stati eliminati. Izzo ha successivamente affermato che il suo profilo è stato hackerato, aggiungendo di aver dato mandato ai suoi legali di procedere contro coloro che gli avrebbero manomesso l’account.

I post inaspettati apparsi sul profilo di Armando Izzo, compagno di Raffaella Fico

La vicenda è stata commentata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha dichiarato di nutrire sospetti sulla versione di Izzo. In particolare, Venza ha sostenuto che chi è vittima di hackeraggio del proprio profilo non ha il controllo di quest’ultimo. Si è così chiesto come sia stato possibile che i contenuti siano stati rimossi in così poco tempo. “Per me è tutto molto strano”, ha concluso il gossipparo. Altro elemento che alimenta il giallo è il fatto che Raffaella Fico, per il momento, non è intervenuta in alcun modo sulla vicenda. Solitamente la persona coinvolta indirettamente in simili casi conferma la versione del partner. La showgirl, invece, è rimasta in silenzio.

Raffaella Fico e il dramma della perdita del figlio

Fico e Izzo stanno vivendo un periodo doloroso. I due aspettavano un figlio. Pochi giorni fa, Raffaella ha reso noto di aver perso il bebè che portava in grembo da 5 mesi. A Verissimo ha poi raccontato i dettagli di quel che ha passato, spiegando che la gravidanza stava procedendo senza intoppi, quando la situazione è precipitata improvvisamente. In particolare, la 37enne campana ha riferito di aver partorito a tutti gli effetti, ma che purtroppo è stato impossibile salvare il bimbo a causa della nascita troppo prematura. Con Izzo aveva anche già scelto il nome da dare al bebè che si sarebbe dovuto chiamare Vincenzo Junior.