Raffaella Fico: “Ho partorito e il cuore di mio figlio batteva, devastante. Pia traumatizzata”

Raffaella Fico, ospite a Verissimo, ha raccontato il dramma vissuto pochi giorni fa, quando ha perso il figlio che portava in grembo. La showgirl campana e il compagno Armando Izzo avevano da poco annunciato di aspettare un bebè. Erano entusiasti di diventare genitori. Avrebbero dovuto appendere sul portone di casa un fiocco azzurro. Già deciso anche il nome: il piccino sarebbe stato chiamato Vincenzo Junior. Purtroppo il destino crudele ha scombussolato i piani della coppia. Fico, a Silvia Toffanin, ha rivelato che la vicenda è stata “devastante”.

Raffaella Fico a Verissimo: “Ho fatto un parto vero e proprio, è stato devastante”

“Bisogna andare avanti”, ha esordito Raffaella che è poi passata a raccontare i dettagli della tragica vicenda vissuta sulla sua pelle: “Ero incinta di 5 mesi ed è stato un parto vero e proprio, con 5 ore di travaglio.” “Ho provato una sofferenza inaspettata e un dolore immenso – ha aggiunto -. Si sono rotte le acque prematuramente, il cuore del bimbo non ha mai smesso di battere nonostante si fossero appunto rotte le acque”.

Purtroppo, però, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il bebè. “A 5 mesi non c’è un modo di salvare il bimbo. Io ho partorito a tutti gli effetti, una roba bruttissima”, ha continuato la showgirl.

Il dolore di Armando Izzo e il trauma vissuto da Pia

Quando è scoppiata l’emergenza, Izzo, che è un calciatore professionista, non si trovava con lei. Si stava allenando. Immediatamente è stato avvertito: “Quando gliel’ho detto ci è rimasto malissimo, una cosa devastante. Anche perché il bimbo stava benissimo. Forse c’è stata un’infezione.”

Nessuno si aspettava un simile epilogo della gravidanza. “Anche il ginecologo è rimasto sconvolto”, ha riferito Fico, facendo sapere che tre giorni prima del dramma aveva effettuato una visita e tutto era normale. Nessun indizio che potesse far presagire la perdita del figlio. “Per me è stato devastante, ci penso sempre. Anche per Pia (la figlia 13enne avuta con Mario Balotelli, ndr) è stato un trauma. Piangeva e diceva che non poteva essere vero.”

Silvia Toffanin ha chiesto all’ospite se ora se la sente di provare a rimanere nuovamente incinta. “Per adesso no, sono rimasta traumatizzata. Doveva andare così, sono cose che possono succedere”, la risposta di Raffaella che ha infine raccontato di essere anche stata bersaglio di attacchi vergognosi in rete: “Siamo stati attaccati dagli haters. Abbiamo fatto tre giorni di vacanza per distrarci ed è stato un disastro. C’è stata tanta cattiveria inutile. Ma queste persone lasciano il tempo che trovano.”