Raffaella Fico ha perso il figlio, dramma: l’annuncio del compagno Armando Izzo

Annuncio drammatico di Armando Izzo: il calciatore campano in forza al Monza ha riferito, nel corso della mattinata di lunedì 15 dicembre, che la sua compagna Raffaella Fico ha perso il figlio che portava in grembo. L’atleta ha comunicato la tragica notizia attraverso una nota diramata tra le sue storie Instagram. La showgirl campana si è limitata a ri-postare il messaggio sul suo account. Il 33enne ha chiesto rispetto e silenzio, invitando a evitare ogni genere di speculazione, oltre a rimarcare che lui e la fidanzata stanno vivendo un momento di profonda sofferenza.

Raffaella Fico ha perso il figlio: l’annuncio drammatico di Armando Izzo

“Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”. Così su Ig Armando Izzo che ha aggiunto: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Raffaella Fico aspettava un maschietto, era già stato deciso il nome

Raffaella Fico, poche settimane fa, era stata ospite a Verissimo. Proprio nel programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin aveva confermato le indiscrezioni che da tempo circolavano sul suo conto, ossia che era incinta. La showgirl aveva raccontato che aspettava un bebè assieme al compagno e che la gravidanza non era capitata per caso, ma era stata voluta. Inoltre, aveva sottolineato che nel giocatore aveva trovato un uomo che le aveva fatto perdere la testa come mai prima d’ora le era successo.

A distanza di pochi giorni dalla chiacchierata a Verissimo, Fico, insieme a Izzo, aveva organizzato il gender reveal e aveva scoperto di aspettare un maschietto. La coppia aveva anche già deciso il nome. Il piccolo si sarebbe chiamato Vincenzo Junior, un omaggio al padre del calciatore, deceduto prematuramente a 29 anni a causa di una leucemia fulminante.

Nelle scorse ore è purtroppo arrivata la notizia drammatica della perdita del bebè. Per il momento, Raffaella Fico ha preferito non rilasciare dichiarazioni, chiudendosi nel silenzio. La 37enne originaria di Cercola è madre di Pia, frutto d’amore avuto nel 2012 con Mario Balotelli. Nelle dichiarazioni recenti aveva rivelato che la figlia 13enne non vedeva l’ora di accogliere il fratellino. Sfortunatamente, quello che era un sogno che si stava realizzando si è trasformato in un incubo.