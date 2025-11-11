Raffaella Fico, svelato il sesso del bebè: il gender reveal per nulla sobrio (foto)

Dopo aver confermato di essere incinta a Verissimo, Raffaella Fico, attraverso il suo profilo Instagram, ha mostrato alcune immagini del gender reveal tramite cui, lunedì 10 novembre, ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo. La showgirl campana ha fatto sapere che con il compagno Armando Izzo, calciatore professionista in forza al Monza, accoglierà un maschietto. “It’s a boy”, ha scritto l’attrice a corredo di alcuni scatti della festa organizzata per scoprire quale sarà il colore del fiocco che appenderà sul portone di casa tra qualche mese. Presenti all’evento amici e parenti della coppia.

Raffaella Fico incinta di un maschietto, i dettagli del gender reveal

Il gender reveal, da quanto si è compreso guardando gli scatti pubblicati sui social da Fico, non è stato sobrissimo, per usare un eufemismo. In una location addobbata con rose bianche e palloncini, a un certo punto Izzo ha pigiato uno strumento che ha fatto scattare la ‘detonazione’ da cui si sono sprigionati dei fumogeni blu. Dunque Raffaella è incinta di un maschietto. Non sono nemmeno mancati i fuochi d’artificio. Come si diceva, un annuncio non proprio ‘moderato’.

Le parole della showgirl sul compagno Armando Izzo

Fico è già mamma. Nel 2013 ha dato alla luce Pia, frutto d’amore avuto con Mario Balotelli. Inizialmente l’atleta bresciano non ha riconosciuto la figlia, poi ha ‘sistemato’ la faccenda. Oggi sia con Pia, sia con l’ex Fico ha rapporti distesi e d’affetto. Anche Izzo è già padre. Ha due frutti d’amore nati dalla relazione avuta prima di quella vissuta con Raffaella.

La showgirl campana, ospite pochi giorni fa a Verissimo, ha confidato a Silvia Toffanin di essere innamoratissima di Izzo e che ha già avviato con lui la convivenza. Non ha escluso che in futuro potrebbe sposarsi con il calciatore. Anzi, ha spiegato che c’è tutta l’intenzione sia da parte sua, sia da parte del compagno di organizzare il grande passo.

L’attrice ha dichiarato di non aver mai provato simili sensazioni con un uomo. Izzo l’ha letteralmente stregata. Sempre conversando con la padrona di casa di Verissimo, ha rimarcato che la dolce attesa è stata cercata e voluta.