Raffaella Fico a Verissimo: “Sì, sono incinta. Figlio cercato? Ecco la verità”

Raffaella Fico, ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 8 novembre, ha confermato le indiscrezioni circolate sul suo conto nelle ultime settimane: la showgirl 37enne ha dichiarato di essere incinta. Di recente, ha ufficializzato la relazione sentimentale con il calciatore del Monza Armando Izzo. L’atleta ha 33 anni, come la compagna è nato a Napoli ed è già padre di due figlie, nate da un precedente rapporto sentimentale.

Verissimo, Raffaella Fico: “Sì sono incinta, io e Armando Izzo stiamo insieme”

“Sì, sono incinta”, ha spiegato Fico conversando con Silvia Toffanin e confermando che sua figlia Pia (13 anni il prossimo 5 dicembre e nata dalla love story avuta dalla modella con Mario Balotelli) avrà un fratellino o una sorellina. “Per me – ha aggiunto – è come se tutto fosse nuovo, non ricordo più niente della prima gravidanza. Davvero!”

“Sono felicissima – ha continuato la showgirl – questo figlio l’abbiamo voluto. Anche Armando è contentissimo. E pure Pia è al settimo cielo, quando glielo ho comunicato ha fatto i salti di gioia. Ha un bel rapporto con Armando. Lui sa come prenderla perché è già padre”. Raffaella ha detto di essere innamoratissima del calciatore, affermando che mai prima d’ora aveva provato simili sensazioni positive con un uomo.

Con Izzo ha già avviato la convivenza. Le nozze non sono un tabù. “Matrimonio? Non ne abbiamo ancora parlato, vedremo più in là. Ma potremmo decidere di sposarci”, ha confidato la 37enne campana alla padrona di casa di Verissimo. “Mai mi sarei aspettata tutto questo: è tutto così bello e sorprendente. Sono felice e serena”, ha ribadito sfoggiando un raggiante sorriso.

I rapporti attuali tra Raffaella Fico e Mario Balotelli: ruggine archiviate

Toffanin le ha poi domandato che rapporti ci sono oggi tra Pia e il padre Mario Balotelli. Inizialmente il giocatore bresciano non aveva riconosciuto la figlia. Fico, come già raccontato in diverse occasioni negli ultimi anni, ha rivelato che l’atleta bresciano e Pia hanno un bel legame. “Anche io con lui ho rapporti distesi”, ha sottolineato Raffaella. Le vecchie ruggini tra i due ex sono state definitivamente archiviate. Entrambi oggi remano nella stessa direzione e pensano soltanto al bene del loro frutto d’amore.