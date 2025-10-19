Raffaella Fico e Armando Izzo: il bacio che ufficializza la nuova coppia

Dopo settimane di indizi e voci di corridoio, Raffaella Fico e Armando Izzo sono usciti allo scoperto. La showgirl e il calciatore del Monza hanno condiviso sui social la prima foto ufficiale che li ritrae insieme: un bacio che ha subito fatto il giro del web, confermando la nascita di una nuova storia d’amore. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram della Fico, che non ha lasciato spazio a dubbi. Con questo gesto la coppia ha deciso di rendere pubblica la propria relazione, dopo che già nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni su una loro frequentazione. Lo scatto, semplice ma eloquente, è bastato per accendere la curiosità e i commenti dei fan.

Una nuova fase per Raffaella Fico

Per Raffaella Fico si tratta di una nuova pagina sentimentale dopo la lunga relazione con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Negli ultimi anni la showgirl aveva mantenuto grande riservatezza sulla vita privata, evitando di alimentare il gossip. La scelta di condividere pubblicamente il bacio con Izzo rappresenta quindi un passo importante. Il bacio social ha raccolto centinaia di commenti in poche ore. Molti follower hanno espresso sorpresa, altri si sono detti entusiasti per la nuova coppia. L’unione tra la showgirl e il calciatore sembra aver incuriosito anche chi li segue professionalmente, creando un mix tra mondo dello spettacolo e calcio che difficilmente passa inosservato.

Armando Izzo tra calcio e vita privata

Napoletano classe 1992, Armando Izzo ha costruito negli anni una carriera solida nel calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha esordito tra i professionisti con l’Avellino, per poi affermarsi in Serie A con il Genoa e successivamente con il Torino. Difensore centrale grintoso e dotato di buona tecnica, è oggi un punto fermo della retroguardia del Monza, con cui ha disputato stagioni di rilievo conquistandosi la fiducia di allenatori e tifosi.

Lontano dal campo, Izzo ha sempre cercato di mantenere un profilo discreto, lontano dai riflettori del gossip. Nonostante la popolarità, ha preferito non esporre eccessivamente la sua vita privata, scegliendo la riservatezza. La relazione con Raffaella Fico, rappresenta quindi una novità importante anche per il difensore, che per la prima volta si trova al centro dell’attenzione mediatica non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per la sfera sentimentale.