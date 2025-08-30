“Balotelli presente con la figlia? Ecco la verità”, le rivelazioni di Raffaella Fico

Raffaella Fico lontana dalla tv, oggi gestisce un centro estetico a Casalnuovo: l’indiscrezione è stata lanciata da Chi Magazine nei giorni scorsi. Lo stesso settimanale è poi entrato in contatto con la showgirl 37enne che ha smentito la voce, spiegando che il negozio beauty in questione è di suo fratello e che lei ci va per farsi fare dei trattamenti (nel 2018, però, ha raccontato una storia differente, su cui torneremo a breve). Nel corso dell’intervista ha anche parlato dell’ex Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Il calciatore bresciano, che inizialmente non aveva riconosciuto il frutto d’amore, oggi è presente nella vita della 12enne? Assolutamente sì.

Raffaella Fico parla del rapporto di Mario Balotelli con la figlia Pia

“Loro si vedono, lui è presente”, ha raccontato la showgirl campana a proposito del legame tra padre e figlia. In passato ha anche spiegato che dopo la nascita, per via del riconoscimento della bimba, ebbe frizioni di non poco conto con Balotelli. Con gli anni, però, le ruggini sono state superate e oggi c’è un bel legame tra ex compagni per il bene di Pia.

Raffaella ha poi riferito di avere un “rapporto splendido” con la figlia, “un po’ come fosse una sorella”. “Sta benissimo e cresce a vista d’occhio! Ha dodici anni, ormai è più alta di me. È una bella età, piena di cambiamenti, ma non sempre semplice”, ha aggiunto. Ha inoltre raccontato che frequenta l’International School of Naples e parla molto bene l’inglese, oltre ad aver iniziato a studiare anche francese e spagnolo. Pare che, anche se ha solamente 12 anni, Pia abbia già in mente di raggiungere grandi traguardi nella vita: “Vuole diventare avvocato di diritto internazionale. Ha le idee chiare la mia ragazza”.

La smentita sulla “nuova vita”

Capitolo ‘nuova vita‘ e centro estetico. Fico ha dichiarato a Chi che il negozio non è suo, ma di suo fratello. Altrimenti detto, non ha abbracciato la professione di imprenditrice nell’ambito beauty. Continua a frequentare, dal punto di vista professionale, il mondo dello spettacolo.

Ha da poco finito di partecipare alle riprese del film ‘Due famiglie, un funerale’, commedia spassosa girata in Calabria con Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Enzo Salvi e Fioretta Mari. “È un film a cui tengo molto e con una novità che mi riguarda”, ha spoilerato Raffaella.

Tornando alla vicenda del centro estetico del fratello, c’è qualcosa che non quadra del tutto. Fico nel 2018 aveva postato sul suo profilo Facebook un video in cui invitava i follower ad andare all’inaugurazione della sua nuova attività, appunto il centro estetico di Casalnuovo. Viene da pensare che 7 anni fa abbia prestato la sua immagine per dare una mano al fratello.

Raffaella Fico single e la vacanza a Formentera senza vip: “Ho il cuore libero”

In passato Fico è stata più volte protagonista del gossip del Bel Paese. Oggi che momento sta vivendo? “Cuore libero! È un momento di serenità e tranquillità. Non c’è un amore, e va bene così. Mi godo il lavoro, mia figlia, la vita”. Come meta per le vacanze estive ha scelto Formentera. Non vi era mai stata prima ed è rimasta piacevolmente stupita, anche per via del fatto di non aver incontrato nessun vip: