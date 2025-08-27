Raffaella Fico che fine ha fatto? Nuova vita e nuovo lavoro, cosa fa oggi

Che fine ha fatto Raffaella Fico? La showgirl napoletana è sparita dai radar della tv. Il magazine Chi, nella rubrica “C’è Chi dice…”, si è interessato delle faccende attuali dell’ex compagna di Mario Balotelli, raccontando che la 37enne ha trascorso le vacanze assieme al suo frutto d’amore Pia (12 anni). Prima mamma e e figlia sono state a Formentera, poi si sono dirette a Porto Cervo. Il settimanale di Mondadori ha inoltre aggiunto che la Fico sta aspettando proposte allettanti dal mondo del piccolo schermo. Nel mentre viene spesso avvistata a Casalnuovo, popoloso comune in provincia di Napoli. E perché spesso fa tappa nel paese campano? Perché lì, da qualche anno ha acquistato e gestisce un centro estetico. Insomma, se la tv non chiama, si fanno affari in un altro modo.

Negli ultimi anni le apparizioni televisive di Raffaella Fico sono andate via via diradandosi. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 6 nel 2021 senza lasciare il segno, la si è vista solamente come concorrente ‘estemporanea’ in una puntata di Avanti un altro! Pure di sera (Canale Cinque) e a Back to School 2 (Italia Uno), programma mandato in onda nel 2023 e che, sotto la guida di Federica Panicucci, ha raccolto ascolti tutt’altro che entusiasmanti. Da allora, ad eccezione di un’intervista a La volta Buona nel 2024, non la si è più vista in tv.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, con il passare degli anni la showgirl è diventata sempre più riservata. In passato è stata molto chiacchierata dal gossip. Nel 2009 ha vissuto una relazione con Cristiano Ronaldo. La frequentazione è durata 11 mesi. Si è poi legata a Mario Balotelli con il quale ha avuto la figlia Pia. Inizialmente il calciatore bresciano non ha riconosciuto la piccola. La fine della love story è stata tumultuosa. Ma il tempo ha sistemato le cose. Oggi tra Raffaella e Mario i rapporti sono ottimi. Entrambi remano nella stessa direzione per il bene di Pia.

Dal 2016 al 2018, la Fico è stata fidanzata con il manager Alessandro Moggi. L’ultima sua love story di cui si ha notizia è quella con l’imprenditore Piero Neri, durata dal 2021 al 2022. Non si sa oggi se il cuore di Raffaella sia occupato o batta per un lui misterioso.