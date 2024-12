La Volta Buona, Balivo stuzzica Raffaella Fico. Ospite imbarazzata

La Volta Buona con Caterina Balivo non si è fermata neanche per le feste ed oggi è tornata su Rai 1 con una puntata scoppiettante e ricca di sorprese. Nella prima parte sono giunti in studio i Gemelli di Guidonia e Raffaella Fico che hanno parlato di come hanno vissuto il 2024. La padrona di casa, però, ha fatto una battuta sulla showgirl per presentarla e le sue parole non sono passate inosservate.

Raffaella Fico a La volta buona: la battuta di Caterina Balivo

Ancora in tema natalizio, Caterina Balivo ha invitato in studio di La volta buona i Gemelli di Guidonia che con le loro battute e le canzoni hanno animato la puntata. Non solo, poco dopo è arrivata Raffaella Fico con un dolce per gli ospiti ed è proprio su ciò che la padrona di casa ha fatto una battuta.

“Ecco il dolce che Raffaella Fico ha fatto con le sue mani sante”, ha affermato la conduttrice facendo rimanere tutti a bocca aperta. Che si sia trattato di pura ironia o altro non c’è dato saperlo ma nello studio di La volta buona, il pubblico ha percepito un certo imbarazzo anche e soprattutto da parte dell’ospite che ha accennato ad un sorriso ed ha continuato a parlare del suo 2024.

Il 2024 di Raffaella Fico

Dopo un momento di imbarazzo, la puntata è andata avanti e Caterina Balivo ha domandato all’ospite di descrivere con tre aggettivi il suo 2024. A tale domanda, Raffaella Fico ha risposto affermando di aver passato un anno stressante ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni e si augura che il 2025 sia altrettanto bello.

Altri ospiti della puntata

Dopo l’ospitata di Raffaella Fico e i Gemelli di Guidonia, Caterina Balivo ha invitato in studio l’artista Giulia Penna che ha cantato la sua parodia sul Natale. Gli altri ospiti della puntata sono stata Juliana Moreira e il marito Edoardo Stoppa che hanno partecipato con tutta la famiglia ed hanno parlato del loro legame sempre più forte. Poi ancora, Pif che ha parlato del regalo perfetto da trovare sotto l’albero ed infine, Giovanni Veronesi che ha parlato della Nazionale di Sci Alpino.

Come al solito, il pubblico è rimasto soddisfatto del lavoro della conduttrice che da anni riesce sempre a lasciare il segno con la sua bravura, semplicità e genuinità che la contraddistinguono e la rendono unica. Sui social sono tanti i fan che la seguono e supportano in ogni situazione.