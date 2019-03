Puntata C’è posta per te: padre non si presenta, Gemma infuriata: “Pena”

C’è posta per te, colpo di scena finale! Ecco cosa è successo

Un colpo di scena questa sera a C’è posta per te! Gemma ha chiesto un confronto con suo padre, col quale non ha nessun tipo di rapporto da ormai troppi anni. Ma lui ha declinato l’invito ed è apparsa questa scritta: “Il padre di Gemma ha successivamente richiesto di non trasmettere la sua immagine”. Non ha voluto neanche fare la sua comparsa in studio (magari col volto oscurato) e questo ha fatto sorgere dei dubbi nella ragazza, la quale crede che la sua nuova famiglia non sappia nulla della sua esistenza. Dubbi e rabbia, infatti queste sono state le sue parole dopo aver saputo che il padre non si sarebbe presentato in puntata: “Ho sempre pensato che fosse un vigliacco e oggi ho avuto la conferma. Non so se la sua famiglia è al corrente di questa situazione”.

Puntata C’è posta per te, Gemma contro il padre

Dopo le parole forti volate durante un’altra storia, Maria De Filippi ha cercato di far capire a Gemma che probabilmente la nuova famiglia di suo padre sa tutto di lei: “Non è che puoi tenere segreta una famiglia… la vedo difficile”. Gemma ha risposto così: “Avrà trovato dei suoi simili. Io non posso concepire mai la convivenza con un uomo che ha abbandonato la propria figlia. Mi auguro che le figlie non provino quello che ho provato. Mi vergogno per lui e mi fa pena”.

Ospiti C’è posta per te

Gemma ha poi ringraziato tutti: “Ringrazio te e la redazione, ma anche la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta. Mi ha insegnato dei valori, cosa che non ha fatto lui”. Questa sera abbiamo assistito all’inaspettata sorpresa di Rino Gattuso, ma anche Elisa ha colpito molto: le sue bellissime parole sono arrivate dritte ai cuori dei telespettatori.