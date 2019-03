Elisa a C’è posta per te commuove: “Ha vinto il sentimento”

C’è posta per te, Elisa ospite per una grande sorpresa

Elisa è stata una delle sorprese di questa puntata di C’è posta per te. Ha cantato per Francesca, una ragazza che ha dovuto attraversare un brutto periodo e che non ha mai perso il sorriso anche grazie alla musica di Elisa (Ogni istante è la canzone che le ha dato più forza), come ha spiegato Maria De Filippi: “Lui mi ha detto che, per essere un bravo padre, avrebbe dovuto impegnarsi per riuscire a sostenere economicamente la famiglia. La mia famiglia è sempre stata al primo posto. A sedici anni mia figlia si ammala e ne è uscita da due anni. La malattia mi ha fatto capire cosa conta davvero nella vita. Quando mia figlia era malata, non ero pronto perché so solo lavorare. Punto”.

La storia di Francesca a C’è posta per te

Il papà ha trovato il coraggio per dire delle parole importanti alla figlia: “Se sono qui è per dirvi che vi voglio un mondo di bene. Francy, ti voglio chiedere scusa perché non ho saputo accudirti quando eri più piccola e di non averti incoraggiata in quel momento così difficile”. Anche un’altra storia ha colpito molto i telespettatori: quella che ha avuto come sorpresa Rino Gattuso, che ha fatto un regalo che sta facendo tanto chiacchierare. Ma hanno fatto anche discutere delle parole forti dette da una signora a C’è posta per te!

Le parole commoventi di Elisa

Elisa è rimasta piacevolmente colpita da questa famiglia: “Vi ringrazio per questa storia bellissima. Sono felice che ci sia tutto questo amore. Sarà stato davvero difficile. Bravissimi per tutto. Le parole che ha detto su di vuoi sono proprio belle! Ha vinto il sentimento e non l’educazione rigida. Il volersi bene è la cosa che conta di più. Capirlo da grandi è il tesoro più grande che esista. Sono felicissima per voi”. E ha poi regalato il suo nuovo disco, dei pass per il suo prossimo concerto e una vacanza sulla neve.