C’è posta per te, frasi forti e interviene la De Filippi: risvolto inaspettato

C’è posta per te, la frase forte di Anna scatena la polemica

A C’è posta per te una frase non è piaciuta ai telespettatori. Quella pronunciata dalla signora Anna: “Io dopo le avevo detto che, se anche se l’avessi vista a terra con la bava alla bocca, non l’avrei aiutata”. Una storia che ha avuto un risvolto inaspettato, visto che è dovuta intervenire Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato come mai Giovanna abbia chiesto aiuto al programma: “Giovanna dice vengo a C’è posta per te per mio padre. Non lo vedo da quattro anni perché mi ero stufata di essere l’amante di mio padre e non più sua figlia. Potevo telefonargli solo quando la compagna non era presente”.

La storia di Giovanna e Anna a C’è posta per te

Giovanna ha spiegato che suo padre e la compagna non le hanno permesso nemmeno di vedere la nonna quando era molto ammalata; a lasciare di stucco i telespettatori, anche la confessione del padre: “Non mi ricordo mai il compleanno di mia figlia perché non abbiamo mai festeggiato un compleanno insieme”. Dopo il grande gesto di Rino Gattuso a una famiglia che ha molto sofferto, c’è stata questa storia che ha fatto tanto discutere, soprattutto dopo le parole della signora Anna: “Non siamo stati noi ad aver telefonato alla casa protetta, è stata lei. Era disperata, non voleva più stare con Giuseppe e aveva detto all’assistente sociale che non voleva più stare a casa. Poi, invece, mi ha telefonato e mi ha detto che sono stata io ad averla costretta a lasciare Giuseppe”.

Maria De Filippi interviene a C’è posta per te: ecco cosa ha fatto

Poi il colpo di scena! Maria De Filippi si è avvicinata alla coppia ed è riuscita a convincerla a ricucire i rapporti con Giovanna. Anche Anna ha sorpreso con queste parole: “Se tu dimostri di essere veramente cambiata, voglio che tuo padre ti stringa la mano”. La De Filippi ha concluso così: “Le persone come voi fanno sempre le dure, ma hanno il cuore tenero”. Una puntata ricca di colpi di scena: c’è stata anche la bellissima sorpresa di Elisa!