Gattuso a C’è posta per te, un grande regalo: “Questo vi darà serenità”

Rino Gattuso ospite di C’è posta per te: la storia di Caterina

Questa sera, a C’è posta per te, Rino Gattuso è stato uno degli ospiti. Ha fatto una magnifica sorpresa a due ragazzi che, nella loro giovane vita, hanno dovuto elaborare la scomparsa del padre. Caterina – la loro mamma – ha voluto ringraziarli per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare per lei e per mantenere intatta l’armonia famigliare. Hanno dovuto lottare molto per sconfiggere il dolore ma, grazie all’amore che li lega, sono riusciti ad andare avanti e a non perdere il sorriso. La morte del loro papà è stata del tutto inaspettata, come ha spiegato Maria De Filippi: “Si è trattato di un infarto. C’è stata la corsa all’ospedale, ma il mattino dopo il marito non ce l’ha fatta. Lei mi ha detto che suo marito era il centro della famiglia sia economicamente sia affettivamente. Era il suo unico amore della vita. […] Lei vuole dire ai suoi figli che è orgogliosa di loro perché sono cresciuti in fretta: sono passati dall’essere ragazzi all’essere uomini velocemente. Ce l’hanno fatta grazie agli insegnamenti del papà”.

I regali di Gattuso a C’è posta per te

La conduttrice ha poi spiegato perché Gattuso è a C’è posta per te: “Perché Gattuso? Vittorio è stra-tifoso del Milan mentre l’altro è un tifoso del Napoli, però il nonno conosce bene Gattuso”. Lui ha confermato:“Il papà di Caterina aveva degli agrumeti. Sì, ci conosciamo”. Una sorpresa inaspettata per i due ragazzi, che hanno abbracciato tra le lacrime il famoso allenatore. Ha avuto per loro delle grandi sorprese: dei gadget del Milan per il tifoso di questa squadra e il biglietto per una partita regalato da Ancelotti all’altro ragazzo.

La sorpresa finale di Rino Gattuso

A C’è posta per te, Gattuso ha avuto delle belle parole per la famiglia: “Lo so che è dura, non è facile. Io penso che la vostra mamma abbia tanto coraggio. Per l’età che hai, perdere il proprio marito è qualcosa di brutto, però devi pensare ai tuoi figli. Loro hanno bisogno di te. Siete una famiglia. La vita è ingiusta. Tantissime volte però bisogna avere passione e coerenza. Vostro padre vi guarda dall’alto ed è orgoglioso di voi”. E poi la vera sorpresa: “Questo regalo è per darvi serenità”.