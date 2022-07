“Principe Harry pronto a rivelare 6 segreti sulla famiglia reale inglese”

C’è tanta preoccupazione nella famiglia reale inglese. Il motivo è presto detto: il Principe Harry sarebbe pronto a svelare segreti inconfessabili in un libro di prossima pubblicazione. Una biografia nella quale il marito di Meghan Markle racconterà della sua vita a corte, dalla sua infanzia e dalla perdita della madre Diana, al suo rapporto con Carlo e Camilla, alle sue avventure da soldato, all’impegno filantropico, per finire all’esperienza di padre di due bambini e a questi ultimi mesi di tensioni post-Megxit.

Il testo sarà edito dalla casa editrice Penguin Random House, che si è assicurata i diritti di pubblicazione sborsando un compenso iniziale di ben 20 milioni di dollari. Per scrivere il libro Harry ha collaborato con il ghost writer JR Moehringer. Il vincitore del Pulitzer ha già scritto memorie per la leggenda del tennis Andre Agassi e il co-fondatore di Nike Phil Knight, oltre alla sua autobiografia, The Tender Bar, che è stata trasformata in un film del 2021 diretto da George Clooney.

Il libro doveva uscire a fine 2022 ma pare che la pubblicazione sia slittata ai primi mesi del 2023. Intanto i media internazionali hanno ipotizzato i probabili 6 segreti contenuti nell’opera che porterebbero ad una rottura definitiva del Principe Harry con la sua famiglia.

1. Chi è il razzista della famiglia reale inglese

Nel suo libro il Principe Harry dovrebbe svelare chi ha mostrato preoccupazione per il colore della pelle del piccolo Archie. A parlarne per prima è stata la moglie Meghan Marle: in un’intervista con Oprah Winfrey ha ammesso di aver sentito commenti razzisti nei confronti del suo primogenito in prossimità del parto. Il nome della persona in questione non è mai trapelato fin ad oggi. A quanto pare non dovrebbe trattarsi né della Regina Elisabetta né del Principe Carlo.

2. La verità sul vertice di Sandringham

Nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato che non sarebbero più stati reali attivi e che pertanto sarebbero diventati finanziariamente indipendenti. Per risolvere la situazione la Regina Elisabetta ha organizzato un incontro a Sandringham con suo nipote, invitando pure Carlo e William. Harry si è però rifiutato di pranzare con il fratello maggiore: come mai?

3. Il motivo del litigio con il Principe William

Harry dovrebbe chiarire nel suo libro le ragioni che lo hanno portato a prendere le distanze da William. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese l’erede al trono non avrebbe mai avuto un rapporto facile con Meghan Markle e questo avrebbe incrinato anche quello splendido con il fratello minore.

4. Il legame tra Kate Middleton e Meghan Markle

Secondo alcuni pettegolezzi Meghan Markle avrebbe fatto piangere Kate Middleton durante la prova dell’abito da damigella d’onore prima del suo matrimonio con Harry. Ma durante l’intervista con Oprah, Meghan ha affermato che in realtà è stata Kate a farla piangere. Harry dovrebbe raccontare cosa è successo e finalmente porre fine al mistero.

5. La foto di Lillibeth Diana

Nella sua biografia il Principe Harry dovrebbe anche spiegare perché la Regina Elisabetta non si è scattata una foto con la nipote Lilibet Diana, conosciuta in occasione del suo Giubileo di Platino.

6. L’astio verso Camilla Parker Bowle

Harry dovrebbe inoltre ammettere di non aver mai gradito Camilla e di non sopportare l’idea che la donna possa diventare la futura regina d’Inghilterra.

In più nel suo libro Harry dovrebbe parlare del suocero Thomas Markle, che non ha mai avuto modo di conoscere. L’uomo ha più volte attaccato la figlia Meghan e il marito, cercando attenzioni da parte della coppia che però non sono mai arrivate.