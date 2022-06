Il Principe Harry all’attacco. Il marito di Meghan Markle sarebbe tornato a puntare il dito contro la famiglia reale. Nello specifico il duca di Sussex avrebbe assicurato che Kate Middleton vive come una prigioniera a Kensigton Palace, costretta a fare i conti con numerosi divieti dovuti al ruolo che ricopre.

A spifferare la notizia alla True Royalty Tv è stata la giornalista, esperta di famiglie reali, Ingrid Seward. Pare che il Principe Harry abbia detto che la moglie del Principe William sia costretta a vivere senza alcuna libertà, neppure nella sua stessa casa, tra il marito e i tre figli George, Charlotte e Louis.

Le confidenze del Principe Harry

Per questo William e Kate avrebbero deciso di traslocare altrove: nel cuore di Londra la Middleton non poteva neppure fare neppure una semplice passeggiata. “La coppia cerca la libertà che non avevano a Kensington Palace – ha detto la reporter sul piccolo schermo – Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì”.

La giornalista ha poi aggiunto:

“Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati. Tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”

William e Kate vogliono lasciare Londra

A breve Kate e William dovrebbero trasferirsi con i tre bambini ad Adelaide Cottage, nella contea inglese del Berkshire. Qualche anno fa, quando facevano ancora parte della famiglia reale inglese, pure Harry e Meghan avevano preso la decisione di lasciare Londra per traslocare a Frogmore Cottage in cerca di maggiore riservatezza.

Nella nuova residenza Kate Middleton potrà contare sul supporto dei genitori Carol e Michael, che vivono a soli 45 minuti di distanza. Una situazione che non piacerebbe molto al Principe Carlo, irritato dall’allontanamento del figlio William, della nuora e dei tre nipotini, che non riesce a vedere come i suoi consuoceri a causa dei numerosi impegni in agenda.

Il legame spezzato tra Harry e Kate

Prima di innamorarsi di Meghan Markle il Principe Harry aveva un rapporto davvero molto stretto con Kate Middleton. I due cognati erano come fratelli. Il legame si è poi spezzato dopo il matrimonio con Meghan – che al contrario del marito non è mai riuscita a instaurare un certo feeling con Kate – e alla successiva decisione di lasciare la famiglia reale inglese.

Molti speravano di vedere Kate Middleton e Meghan Markle come Lady Diana e Sarah Ferguson – cognate e amiche – ma così non è stato. Le due, infatti, non sono mai diventate complici e non sono andate oltre le formalità.