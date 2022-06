Kate Middleton zittita dal figlio Louis (foto): il principino ruba la scena a tutti

Louis di Cambridge è uno spassoso e divertentissimo ‘terremoto’ fanciullesco. Il piccolo, 4 anni, domenica 5 giugno è stato il mattatore assoluto al Platinum Jubilee Pageant, la sfilata che ha chiuso i festeggiamenti per i settant’anni di regno della regina Elisabetta. Grazioso nel suo completino bianco e azzurro, il medesimo indossato dal fratello George al Trooping The Colour 2019, il principino è stato protagonista di uno show improvvisato che ha catturato l’attenzione di tutti. Altrimenti detto, non è stato fermo un attimo e, con quel suo fare tanto vivace quanto simpatico, ha fatto disperare, si fa per dire, mamma Kate Middleton, la quale ha provato a frenare, senza riuscirci, l’esuberanza del figlio.

Louis, seduto in tribuna accanto a Kate Middleton e alla sorella Charlotte, si è scatenato, spernacchiando la mamma che subito ha tentato di correre ai ripari bloccandogli le mani. Ma la giocosità bambinesca è cosa non facile da arginare e infatti, di tutta risposta, il principino ha zittito la duchessa, tappandole a sua volta la bocca con le sue manine. In aiuto della dolce Kate è arrivato pure Mike Tindall, che era seduto dietro al piccolo: il marito di Zara Phillips gli ha fatto un gesto inequivocabile e simpatico con le dita, come a dire: “Ti tengo d’occhio”.

I moniti dei ‘grandi’ hanno fatto presa sul principino peperino? Assolutamente no. E infatti il piccolo ha proseguito nel suo show personale, chetandosi soltanto quando ha trovato rifugio sulle gambe di nonno Carlo, che lo ha tenuto con sé per un po’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @khads.universe

A memoria, un caratterino “reale” così dirompente lo si ritrova soltanto andando indietro di quasi quarant’anni, ossia al tempo in cui il Principe Harry era un bimbo tutto pernacchie e vitalità. Nemmeno baby George, primogenito di Kate e William che compirà nove anni il prossimo luglio, era così scatenato e frizzantino.

Da sottolineare che il baby monello Louis non è soltanto pernacchie e faccine. Il piccino ha un lato tenerissimo, come testimoniato dagli abbracci e i baci dati a mamma Kate. Roba da mandare i fan della Royal Family in un brodo di giuggiole.