Harry e Meghan contestati a Londra: fischi al Giubileo, cos’è successo

Che figura per Harry e Meghan Markle! La coppia, che ormai non fa più parte della Famiglia Reale inglese in forma ufficiale, è stata nelle scorse ore pesantemente contestata mentre si apprestava a lasciare la basilica di St Paul a Londra, dove in mattinata è stato officiato il rito per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. Una serie di cori e di “boo!” belli e buoni, un’accoglienza non proprio calorosa (per usare un eufemismo) che probabilmente i due si aspettavano di ricevere.

Harry e Meghan erano rimasti lontani da Londra per due anni e mezzo. Un periodo di lontananza da Buckingham Palace piuttosto lungo, nel corso del quale i due hanno avuto l’occasione di togliersi più di qualche pesante sassolino dalla scarpa riguardo ai loro parenti. Non è infatti più un segreto il fatto che Harry e Meghan non siano particolarmente graditi a corte. La coppia si è resa protagonista di gravi dichiarazioni nei confronti della famiglia reale, sulla quale pesano per colpa loro gravi accuse di razzismo. E molto altro ancora.

Contrariamente al principe William e a Kate Middleton, il popolo inglese non nutre dunque particolare simpatia per Harry e Meghan. Per molti sudditi, i due hanno praticamente sputato nello stesso piatto dove hanno mangiato per anni. Non c’è dunque da stupirsi più di tanto se i due siano stati fischiati fuori dalla chiesa di ST Paul subito dopo la cerimonia in onore di “Lilibeth”, che purtroppo non ha potuto partecipare all’evento. Contrariamente ai gossip e alle voci, per fortuna, la Regina Elisabetta semplicemente non se l’è sentita di partecipare per il secondo giorno di fila ad un evento pubblico così importante. Non c’è dunque stato alcun malore per la regina, il cui stato di salute, vista l’età, preoccupa da tempo i sudditi.

Non sono bastati i fischi (qui il video) in ogni caso. Harry e Meghan hanno anche dovuto accettare un ulteriore sgarbo nel corso della stessa giornata. Alla coppia è infatti stato negato anche l’invito al sontuoso pranzo di famiglia organizzato dai reali post cerimonia.