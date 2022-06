La grande festa per i 70 anni della regina Elisabetta sono cominciati. Il suo Giubileo di Platino era attesissimo da mesi e mesi e dopo una lunga e accurata organizzazione finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Stamattina la famiglia reale è stata accolta dal calore della folla nei pressi di Buckingham Palace e non solo. Londra è invasa da ammiratori dei Windsor e della regina per questi giorni di grande festa, visto l’importante e raro traguardo. E in questi festeggiamenti Kate Middleton, in modo silenzioso come sempre, ha incantato la gente di tutto il mondo.

Le scelte di Kate sono state ben precise e non sono mancati omaggi. La duchessa di Cambridge ha sfilato in carrozza seduta accanto alla suocera, Camilla Parker Bowles, con la quale condivide anche il destino: diventare regine consorti quando prima Carlo e poi William diventeranno re. Con loro c’erano anche i piccoli George, Charlotte e Louis, che in parte hanno rubato la scena a Kate e Camilla. La parata è cominciata intorno alle 10 della mattina, poi ci sono stati i saluti dal balcone, immancabili.

L’abito scelto da Kate Middleton ha confermato le sue scelte passate: ha indossato un vestito già visto in precedenza. Non è la prima volta che accade, ma si mormora che indossare un abito riciclato sia anche una scelta ben precisa. Il motivo sta tutto nella regina Elisabetta: la protagonista di questi festeggiamenti è lei, per cui Kate ha deciso di non rubarle la scena. Eppure, alla fine, si parla comunque di lei, fosse anche per le sue scelte sempre apprezzate dal pubblico e dal popolo. Si tratta di un abito firmato Alexander McQueen, suo brand di fiducia; lo aveva già sfoggiato nel 2021 al G7. Il cappellino invece dovrebbe essere nuovo, è di Philip Tracy.

C’è un altro dettaglio che non è passato inosservato. Come osservato da Repubblica, Kate Middleton ha reso omaggio a Lady Diana al giubileo di Elisabetta. Non ha mai conosciuto la mamma di William, ma ha sempre fatto di tutto per onorare la sua memoria. Stavolta ha indossato degli orecchini che ricordano molto un paio indossato dalla mai dimenticata Lady Diana.