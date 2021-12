Harry e Meghan Markle: svelata la prima foto di Lilibet, com’è oggi Archie

Harry e Meghan Markle condividono la cartolina di Natale insieme ai loro figli, Archie e Lilibet Diana. I Duchi di Sussex scelgono di mostrare al mondo i volti dei due bambini e finalmente è possibile scoprire lo sguardo della secondogenita, sei mesi dopo la sua nascita. Nella foto si può vedere la piccola mentre ride, retta da Meghan. A fianco a loro, Harry sorride e tiene tra le sue braccia Archie, che oggi ha due anni. Il mondo l’ha visto quando era ancora un neonato e ora finalmente può scoprire come sta crescendo.

Indubbiamente ha ereditato i capelli rossi dal principe Harry! Solitamente la coppia condivide foto che ritraggono il bambino girato di spalle, fatta eccezione per dei rari casi. Sicuramente, il mondo può scoprire com’è cresciuto Archie, che oggi ha due anni. Al momento, i Sussex risiedono a Montecito, in una villa da 14,7 milioni di dollari e non hanno alcuna intenzione di tornare nel Regno Unito, neanche per le festività natalizie.

Non è di certo il primo Natale che Harry e Meghan trascorrono lontano dalla Corona. Ma qualcuno si aspettava che il principe avrebbe fatto in modo di raggiungere la Regina, nella sua prima festa natalizia senza Filippo. Proseguono intanto con la loro vita negli Stati Uniti, mentre la Regina si ritrova come tutti a guardare Archie e Lilibet Diana attraverso una foto.

Mentre il primogenito è nato in Inghilterra, la bambina è venuta al mondo lo scorso 4 giugno a Santa Barbara, in California. Lei è ottava nella linea di successione al trono. Harry e Meghan hanno comunque scelto di omaggiare la Regina. Infatti, hanno dato alla secondogenita il suo soprannome di infanzia, seguito da Diana, in omaggio alla defunta madre del principe.

Dopo la sua nascita, nessuna fotografia era mai stata rilasciata, finora. Lo scorso anno, il mondo era rimasto deluso perché sperava di poter vedere il viso del bambino sulla cartolina di Natale. Ed ecco che poco prima della fine dell’anno 2021, i Sussex decidono di mostrare finalmente i loro due figli.