Harry e Meghan, sgarro alla Regina: “Ecco cosa faranno a Natale”

Il principe Harry e Meghan Markle non torneranno nel Regno Unito per Natale. Questo già era stato previsto da molte persone vicine a Palazzo, ma cosa faranno i Duchi di Sussex durante le festività? A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia, che ha scelto di parlare in esclusiva con Ok!Magazine. Qui ha svelato il programma che il nipote della Regina Elisabetta II avrebbe preparato con sua moglie, lontano da quella che per anni è stata casa sua.

Per Sua Maestà questo sarebbe un vero e proprio sgarro. Infatti, avrebbe voluto avere Harry vicino, insieme ad Archie e Lilibet Diana. Dopo la morte del principe Filippo, la Regina desiderava avere al suo fianco tutta la famiglia riunita, nella magia del Natale. Questo è il primo Natale che trascorre senza suo marito. Ma Harry e Meghan continuano a restare fermi nella loro posizione e non si preoccupano più di tanto dei desideri di Elisabetta II. Ebbene, trascorreranno così le festività natalizie a cinque miglia di distanza dal Regno Unito e da tutto lo sfarzo reale.

Sembra che Harry e Meghan non abbiano intenzione di organizzare chissà che cosa. La fonte fa sapere che, in realtà, la coppia vorrebbe mantenere un’atmosfera semplice a casa a Montecito, in California. Pare vogliano, ancora una volta, mostrarsi come i vicini della porta accanto, distaccandosi sempre di più dalla Regina.

“Vogliono fare il nido e preparare dei pasti fatti in casa”, fa sapere la fonte. Non solo, pare che avranno degli ospiti in casa, tra cui la mamma di Meghan, Doria Regland, e gli amici Katharine McPhee e David Foster. L’insider ci tiene a precisare che i due Duchi di Sussex hanno intenzione di tenere al loro fianco a Natale le persone che, nella buona e nella cattiva sorte, sono stati vicini a loro quest’anno.

Ciò che importa a Harry è che potrà stare insieme a Meghan e ai loro due figli. Un altro duro colpo per la Regina, ma sicuramente non poi così inaspettato. Probabilmente Elisabetta II, che da poco ha anche perso la sua storica dama di compagnia, si aspettava una scelta simile da parte del nipote.

Avrebbe, però, sperato fino all’ultimo il ritorno di Harry per le festività. Nel frattempo, William e Kate Middleton condividono la loro cartolina di Natale 2021. Come da tradizione, pubblicano un ritratto di famiglia con i figli George, Charlotte e Louis.