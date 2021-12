Regina Elisabetta, anno nefasto: un altro lutto, è morta Fortune FitzRoy

Un anno nefasto per la Regina Elisabetta, che si ritrova ad affrontare un altro grave lutto. È morta la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy. Casa Windsor è nuovamente colpita da un evento molto triste. Dopo la morte del principe Filippo, Sua Maestà è costretta a dire addio a un’altra persona che le è stata accanto per ben 54 anni. Infatti, la Duchessa di Grafton entrò a far parte del suo servizio nel lontano 1967. Da allora, ha custodito non solo oggetti personali, ma anche tanti segreti.

Per la Regina la sua vicinanza è stata preziosa. Scendendo nel dettaglio, Ann Fortune FitzRoy è stata la Mistress of The Robes, una dama ritenuta di altissimo rango. Si tratta di una persona di cui la sovrana deve fidarsi ciecamente e sembra che tutti in questi anni, Ann abbia portato avanti il suo lavoro in modo ottimale. Ha rivestito un ruolo che è molto ambito tra contesse, duchesse e marchese. Per ben 54 anni è stata lei l’unica ad avere accesso agli abiti e ai gioielli della Regina.

Tra loro negli anni è nato un rapporto molto speciale, un legame strettissimo. La dama di compagnia di Elisabetta II è morta a 101 anni, per cause naturali. Per poco più di mezzo secolo, è stato possibile vederla in varie occasioni ufficiali a fianco di Sua Maestà, che si fidava di lei incondizionatamente. Nel 1980 Ann era stata nominata Dama della Gran Croce dell’ordine reale vittoriano. Quando avvenne ciò, fu riconosciuto ufficialmente il suo ruolo da Elisabetta II.

Dimostrando ancora una volta la sua fedeltà, è rimasta vicina alla Regina fino alla fine. Ricevette il titolo di Duchessa di Grafton nel 1949 e tre anni prima sposò Hugh FitzRoy, morto nel 2011. Dal loro matrimonio sono nati cinque figli, due maschi e tre femmine. Tra loro, vi è Lady Virginia Mary Elizabeth FitzRoy, divenuta una delle figliocce di Sua Maestà.

Non si al momento chi prenderà ora il suo posto. Per il lavoro che ha svolto e per l’amicizia che ha avuto con la Regina, sicuramente nessuno riuscirà a colmare il vuoto che ha lasciato in casa Windsor. Prima della FitzRoy, ha rivestito questo ruolo Mary Cavendish, duchessa del Devonshire.

Questo 2021 arriva alla conclusione con tristezza. Questo sarà il primo Natale che trascorrerà senza il principe Filippo dopo 67 lunghi anni.